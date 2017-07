La selección AFE logra su primera victoria frente a Portugal en el FIFPro Tournament

Etiquetas

La selección AFE logró este jueves su primera victoria en el FIFPro Tournament, que se está disputando en la República Checa desde el pasado 12 de julio hasta este sábado, ante el combinado portugués por 3-1 con goles de Gonzalo, Víctor Merchán y Ruiman.

El partido se definió por la pegada del equipo dirigido por el uruguayo Marcelo 'Gato' Romero, que se adelantó muy pronto con el gol de Gonzalo, que precedió a los remates de Kofi y Borja y a la parada ante una ocasión clara del portero español Carlos Molina.

En la segunda parte llegó el tanto del empate por un penalti que no pudo para el arquero español. A Edu Vallecido le anularon un gol por fuera de juego y fue ya en el último tramo del encuentro cuando Merchán no falló desde los 11 metros y Ruyman puso el definitivo 3-1. Su próximo encuentro será este sábado contra la anfitriona.