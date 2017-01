Analizamos las debilidades y fortalezas de los candidatos de España para Eurovisión

Etiquetas

La carrera hacia Eurovisión 2017ya está en marcha. El pasado jueves Televisión Española dio a conocer el nombre de los cinco candidatos elegidos de manera interna y el público decidió quien sería la sexta aspirante a pisar el escenario de Kiev, que en este caso fue LeKlein.

Maika, Manel Navarro, Mario Jefferson, Paula Rojo, Mirela y LeKlein, uno de ellos será nuestra baza en el Festival de Eurovisión que se celebrará el próximo mes de mayo en Ucrania.

Televisión Española se ha puesto las pilas y parece que tiene todo preparado para probar suerte de nuevo en un concurso que no ganamos desde hace 48 años.

Analizamos cuales son las luces y las sombras de cada una de las propuestas que tenemos este año sobre la mesa, teniendo en cuenta que solo conocemos íntegramente la canción de LeKlein, ya que del resto solo hemos podido escuchar unos pocos segundos.

Maika

Esta roquera tan peculiar saltó a la fama a través del talent 'La Voz' donde fue finalista. Su peculiar tonalidad la convirtieron en una de las favoritas por parte de la audiencia, que consideraron que Maika era un producto musical poco visto en España hasta el momento.

La imagen de esta artista unida a su espectacular voz, que a primera impresión se asocia al género masculino, puede llamar la atención de una audiencia desconcertada ante la figura de Maika.

Por otro lado "Momento Crítico", el tema con el que compite para conseguir el pasaporte a Kiev, suena más radiable que festivalero, y eso puede ser un problema a la hora de configurar una puesta en escena que llame la atención del público.

Otro de los grande hándicap con el que tendrá que luchar esta artista es que su producto puede ser comparado con el de Marija Serifovic, una de las ganadoras más carismáticas de Eurovisión que consiguió la victoria en el año 2007 para Serbia.

En Eurovisión parecerse a un ganador nunca trae buenos resultados, y este puede convertirse en un ejemplo más.

Mario Jefferson

Mario Jefferson es un malagueño de 27 años que se dio a conocer en la última edición de 'Operación Triunfo' (recordada por todos a consecuencia de ser cancelada a las pocas semanas de su estreno).

Desde entonces este joven ha trabajado duro por hacerse un hueco en el mercado musical, siendo uno de los artistas habituales en los eventos de 40 Principales y publicando varios singles con los que ha conseguido hacerse con un nutrido grupo de seguidores.

De aspecto juvenil y voz peculiar Jefferson podría gustar al público más adolescente del evento europeo, que podrían ver en él una especie de Justin Bieber en sus más tiernos comienzos.

Lo que le diferencia le podría también hacerle más débil, su voz aguda y especial llama la atención pero gusta y disgusta a partes iguales. Esta tonalidad vocal podría recordar en lo que a originalidad se refiere a la de Raquel del Rosario, que representó a España en 2013 con su grupo El Sueño de Morfeo obteniendo unos pésimos resultados.

Mirela

Una de las más esperadas por el público eurofan. Esta joven de Aranjuez quizás no sea muy reconocida para el gran público, pero si lo es para los seguidores del Festival en España.

Mirela comenzó su carrera en televisión quedando segunda en la preselección española de Eurojunior el año que María Isabel ganó el concurso con su mítico 'Antes muerta que sencilla'.

Años después se presentó a la preselección de Eurovisión de 2007, donde volvió a quedar segunda con 'La reina de la noche', todo un hit eurovisivo que podría haber conseguido alcanzar el top 10 de ese año.

En 2009 volvió a probar suerte y quedó tercera, en una preselección donde el oro de lo llevó Soraya y la plata la ex niña prodigio Melody. A partir de ahí Mirela volvió a realizar intentos de participar en Eurovisión y dirigió su carrera hacia el mundo de los musicales trabajando en el 'Rey León', donde actualmente está.

Es guapa, tiene un directo impecable y muchas horas de escenario a sus espaldas, además cuenta con el apoyo de los fanáticos del festival que desean sacarla de la casilla de 'eterna segundona'.

El problema al que se enfrenta Mirela es la canción, ya que "Contigo" debe cumplir las exigentes expectativas que se posan sobre ella. Los escasos segundos que hemos escuchado no son deslumbrantes, por lo que esperamos que el estribillo nos haga bailar a todos a ritmo del latineo español de buen gusto que a priori promete.

Manel Navarro

Uno de los más desconocidos del elenco. Este joven de Sabadel ha saltado a la fama hace tres años a través de las redes sociales donde comenzó haciendo covers.

Su imagen moderna y bohemia es un punto a su favor de cara a la final nacional, pero no lo es tanto ante una audiencia europea acostumbrada a ver este tipo de estética cada día.

Su tema ‘Do it for your lover’ suena muy bien, es fresco y resulta agradable desde la primera escucha. Por otro lado este producto ya está algo visto en el Festival y puede ser comparado a simple vista con el representante sueco del año pasado que quedó en una estupenda quinta posición.

Paula Rojo

La frescura de Paula Rojo quiere endulzar a Europa con 'Lo que nunca fue', una canción de country pop compuesta por ella junto a Álvaro Bárcena.

Tras hacerse conocida a través del programa 'La Voz', Paula consiguió ser una de las artistas con más actividad profesional en la historia del concurso en su versión española.

La canción de corte country suena bien y seguro que Paula la defiende fenomenal en directo, impregnando su propuesta de ese toque que ella sabe dar en sus actuaciones.

Por otro lado el producto de chica joven con canción de corte pop ligero ya está muy explotado por los países nórdicos en el Festival, algo que puede hacerla perder fuelle si finalmente consigue ganar la preselección.

LeKlein

Ella ya ha ganado entre más de 300 propuestas que Televisión Española recibió en el 'Eurocasting'.

El pasado jueves se enfrentó con Javián y Fruela para ocupar la sexta plaza en la final de esta preselección y consiguió ganar por méritos propios.

Una precisión vocal estupenda y un dominio del escenario más que solvente la avalan, y es que Vanesa Klein ha recorrido medio mundo cantando con su estilo electrónico pop desde hace ya más de 15 años.

Ganadora del Eurocasting goza del cariño eurofan y de mucho público que lleva mes y medio escuchando su canción, lo que podría resultar favorable frente a sus compañeros.

La imagen de Vanesa llama la atención con una estética andrógina muy cuidada y una portentosa voz sin miedo al directo. Su canción 'Ouch' gusta más en vivo que escuchada en estudio, y eso es muy favorable de cara al Festival.

De ser elegida, LeKlein tiene la tarea de desvincularse del resto de competidoras anteriores que han expuesto productos similares al suyo, y es que la combinación que propone esta cantante talaverana ya se ha visto sobre el escenario de Eurovisión.

Para el eurofan 'experto' podría venirse a la cabeza la representante de Macedonia 2014, que pese a tener un gran tema y puesta en escena no logró llegar a la final del concurso en su año.