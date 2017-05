España última en las apuestas de pago a tan solo un día de la final de Eurovisión

Etiquetas

A tan solo un día de la final de Eurovisión 2017 el pronóstico para España no podría ser peor. Manel Navarro ocupa la posición número 26 en las casas de apuestas, lo que de materializarse se traduciría en la última posición de nuestro país en el festival europeo.

'Do it for your lover' no parece convencer al público, y es que después de la criba de las dos semifinales donde han quedado 16 países descalificados, la confianza en el representante español es por el momento casi inexistente.

En el podium de las apuestas de pago están las dos favoritas al triunfo, Italia y Portugal, un hecho que llama muchísimo la atención a los fanáticos de Eurovisión dado que Portugal ha sido históricamente uno de los países menos votados en este concurso.

De obtener el triunfo el país luso, serán muchas las bocas que tendrán que callar a la hora de echar la culpa de nuestros fracasos en el evento europeo al supuesto 'vecinismo' por el que se rigen las votaciones.

La apuesta de España sigue sin convencer

Desde el canal oficial de Eurovisión en YouTube ya está disponible la puesta en escena al completo de Manel Navarro.

'Do it for your lover' ha sido pensada escénicamente como una oda juvenil al espíritu playero.

Televisión Española contrató los servicios de Hans Pannecoucke, un director artístico belga experimentado en Eurovisión, para configurar la puesta en escena de España.

Entre sus logros están propuestas como la de Holanda 2014 y Bélgica 2016, ambas obtuvieron muy buenos resultados en parte consecuencia al buen hacer de Hans, que logró realizar un impecable trabajo con ambas delegaciones.

En el caso de España parece que el belga no ha acertado. Unos fondos de colores saturados y una realización que no juega con el ritmo de la canción desluce la actuación de Manel, que aparece mucho más cómplice con las cámaras intentando encandilar al público con su mirada.

Esperemos a ver que sucede en la noche del 13 de mayo en Kiev, donde la competencia llegará a su fin con el nombramiento del ganador de la edición número 62 de Eurovisión.

Lo cierto es que si miramos todo esto desde un punto de vista positivo, dadas las bajas expectativas, tan solo podemos llevarnos agradables sorpresas el próximo sábado.