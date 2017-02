Manel Navarro consigue ir Eurovisión sin el apoyo de la audiencia y el respaldo del jurado

Etiquetas

Manel Navarro es el representante de España en el próximo Festival de Eurovisión 2017. El joven catalán llevará la canción 'Do it for your lover' al escenario de Kiev, sede de este año.

Si bien es cierto que el público no ha apoyado la candidatura de Manel para ganar el pase al evento europeo, ha sido el jurado profesional compuesto por Xavi Martínez, Javier Cárdenas y Virginia Díaz quienes han han decidido que Manel fuera a Erovisión rompiendo el empate técnico que existía con Mirela.

El público de la gala ha recibido al ganador de 'Objetivo Eurovisión' entre abucheos y vítores a la segunda clasificada, un ambiente muy crispado que ha tenido que sobrellevar el presentador del programa, Jaime Cantizano.

Desde el pasado jueves que se publicaron cuales serían las normas por las que se regiría la preselección española ha habido cientos de críticas en las redes sociales que señalaban la posible parcialidad del jurado y lo anómalo de algunos aspectos.

Por primera vez en las preselecciones españolas el jurado ha sido el encargado de desempatar en caso de empate, algo que ha sucedido en el año 2009 entre Soraya y Mélody, y en 2014 entre Ruth Lorenzo y Brequette, en ambos casos fue el voto del público quien rompió la igualdad numérica.

'Eurodramas' a un lado, Manel Navarro es nuestro nuevo representante en Eurovisión con la canción 'Do ir for your lover', un tema fresco y veraniego que ya suena en las emisoras de radio más importantes de España, como 40 Principales.