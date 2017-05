El impresionante look de Nieves Álvarez para Eurovisión

Etiquetas

Nieves Álvarez se ha convertido en otra de las protagonistas de la 62ª edición de Eurovisión. La modelo era la encargada de leer las puntuaciones que el jurado español otorgaba a los participantes de este certamen musical.

Nieves ha conectado en directo con Kiev para darle los 12 puntos españoles a nuestro país vecino. Portugal se ha convertido en el ganador de Eurovisión mientras España ha conseguido el último puesto con los 5 puntos que ha obtenido el Do It For Your Lover de Manel Navarro.

Más allá de la derrota española, el impresionante look de la española no ha dejado a nadie indiferente. La propia Nieves compartía en su cuenta de Instagram los detalles de este estilismo compuesto por un elegante vestido rojo de Ana Locking.