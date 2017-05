Xavi Martínez reconoce su error al elegir a Manel Navarro para ir a Eurovisión

Etiquetas

Tras el famoso 'eurogallo' muchos han sido los que han dado la espalda a Manel Navarro, que conseguía el pasado sábado 13 de mayo el último puesto para España en el Festival de Eurovisión.

La elección del cantante de Sabadell como representante de España en el evento musical europeo estuvo desde el principio salpicada por la polémica.

Mientras que el público le situó en el tercer lugar y alzaba como ganadora de la preselección 'Objetivo Eurovisión' a la cantante Mirela, dos de los tres miembros del jurado consideraron que bajo su criterio, y acogiéndose a una norma impuesta a última hora por TVE, que el candidato ideal era Manel con su tema 'Do it for your lover'.

"No estuvo bien, creo que decepcionó muchísimo. La verdad es que él en los ensayos estuvo mucho mejor. Es una pena que le saliera un gallo. Pero bueno, igualmente en los ensayos tampoco convenció al jurado", ha dicho Xavi Martínez sobre su apadrinado artístico en el programa 'Cazamariposas'.

"No podemos defender lo indefendible, ¿no? No es sólo el gallo. El gallo es lo más llamativo con la gente que hace la broma. Yo creo que no gustó la canción y que no era la adecuada para el festival. Allí no funcionó y ya está. Ha quedado clarísimo", decía el locutor en lo que podría parecer una sacudida tras el fracaso en Eurovisión.

"Hay que hacer autocrítica, cuando apuestas fuerte, como yo llevo haciendo muchos años con muchos artistas. Seguramente para el formato de Eurovisión se ha visto y lo hemos visto todos que no era la actuación más adecuada. El primero que lo reconoce soy yo", hace balance Xavi tras todas las críticas recibidas.

Con respecto a Mirela, la candidata elegida mayoritariamente por el televoto en 'Objetivo Eurovisión', Xavi se muestra enigmático. "Nunca sabremos si esa canción, Contigo, hubiera despertado más simpatías en Europa. Cuando ves las cosas con perspectiva, cuando pasa el tiempo, te das cuenta de que a lo mejor no estuviste acertado en la elección".

Xavi Martínez y el supuesto 'eurotongo' que dejó a Mirela en casa

Xavi Martínez, presentador de los 40 Principales, estuvo en el punto de mira desde que fue anunciado como miembro del jurado, a tan solo un día de celebrar la final de la preselección.

Su vinculación personal y profesional con Manel Navarro había sido aireada en las redes sociales días antes, lo que hizo que muchos apuntaran a este nombramiento como una estrategia conjunta con TVE para que finalmente el catalán saliera victorioso del concurso.

La buena relación que existe entre el locutor y la discográfica de Manel, Sony Music, junto con la vinculación profesional de esta empresa con la hija de Toñi Prieto, directora de contenidos de entretenimiento de TVE, hizo saltar todas las alarmas.

En la final de Objetivo Eurovisión Manel y Mirela quedaban en empate técnico de puntos, coincidencia que tendría que desempatar el jurado, algo que jamás había pasado en las preselecciones eurovisivas españolas, ya que en caso de empate siempre ha terminado decidiendo el voto del público.

Lo curioso de este empate es que tanto Xavi como Virginia Díaz, miembro del jurado y Directora de Radio3, dieron a Manel la máxima puntuación dejando a Mirela y LeKlein en los puestos más bajos de la tabla, algo que sorprendía dado que eran las evidentes favoritas del público.

Una tela de araña se tejió desde un principio entorno a la figura de Manel Navarro, que finalmente no ha conseguido gustar al público europeo, y que según Xavi podía "envenenar a Europa".