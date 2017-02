Los concursantes de ' Objetivo Eurovisión' nos cuentan sus secretos antes de la final

Etiquetas

El próximo sábado 11 de febrero Televisión Española dará a conocer el nombre del próximo representante de España en el Festival de Eurovisión 2017.

Seis son los aspirantes que desean conseguir el billete a Kiev, sede del evento musical este año, una tarea nada fácil dada la dura competencia a la que se enfrentan.

Maika Barbero, Manel Navarro, Mirela, Mario Jefferson, Paula Rojo y LeKlein, uno de estos seis candidatos conseguirá pisar el escenario de Eurovisión este año, algo que determinará a 50% el apoyo del público mediante el televoto y el otro 50% caerá en la decisión de un jurado profesional formado por Javier Cárdenas, Xavi Martínez y Virginia Díaz.

A pocos días de la gran final, que se emitirá el próximo sábado 11 en La 1 de TVE a las 22:05h, los aspirantes a formar parte de la historia eurovisiva de nuestro país nos cuentan los últimos detalles de sus candidaturas.

Maika Barbero. La canción rock que apuesta por la diferencia

Esta catalana de 38 años se hizo conocida gracias al programa 'La Voz', donde llamó la atención de los coach y la audiencia por su especial forma de cantar.

'Momento crítico' es la canción que presenta para representar a España en Eurovisión, un tema rock en castellano que sigue las pautas de su género en el sentido más clásico.

Con una imagen peculiar y un buen directo, Maika confiesa que ir a Eurovisión sería un sueño cumplido.

Manel Navarro. Un 'gran desconocido' que tiene todas las opciones de ganar

Con tan solo 20 años Manel Navarro se ha convertido en uno de los firmes candidatos a representar a España en Eurovisión 2017. Sus primeros pasos en el mundo de la música los hizo a través de YouTube, donde realizaba covers de canciones de otras estrellas del pop.

Su presentación a la preselección española viene abalada por la discográfica Sony Music en colaboración con la emisora 40 Principales, algo que sin lugar a dudas le favorece respecto al resto de sus compañeros.

'Do it for your lover' es una canción fresca y juvenil que hace un llamamiento al amor universal, un lema con el que Manel Navarro quiere conquistar Europa.

Mirela, la eterna favorita de los eurofans, apuesta por el ritmo latino que Europa nos pide

Mirela es una de las artistas más conocidas por el sector eurofan. En 2004 quedó segunda en la preselcción de Eurojunior, donde ganó María Isabel con su 'Antes muerta que sencilla'. Quedamos con ella en el hotel Emperador (Madrid) para hablar de su último gran proyecto eurovisivo.

En 2007 volvió a quedar segunda en la preselección española en la que ganó la boyband 'D´Nash' y en 2009 volvió a probar suerte en una final que acabó ganando Soraya con 'La noche es para mi'.

Esta joven de Aranjuez combina su trabajo en el musical 'El Rey León' con su carrera musical. 'Contigo' es una canción con ritmos latinos que invita a la fiesta, algo que los seguidores del Festival en el resto de Europa llevan años pidiendo a España.

Paula Rojo. El country también puede ser español

Paula Rojo se hizo conocida tras su paso por el programa 'La Voz' donde comenzó su carrera discográfica. Su canción 'Solo tú' se hizo una de las más escuchadas en las emisoras del país en el año 2013, algo que la catapultó a formar parte de la industria musical.

En 2017 Paula se presenta como candidata a representar a España en Eurovisión con su tema 'Lo que nunca fue', un tema de corte country muy a su estilo.

Sin dudas la más conocida de la preselcción, algo que podría favorecerla de cara al televoto.

LeKlein. La ganadora del 'Erocasting' que quiere ganar Eurovisión

Vanesa Klein quedamos con ella en el hotel Iberostar Las Letras (Madrid). La cantante lleva desde el 2002 en el mercado musical, su estilo electrónico la han llevado a pisar escenarios de países como Rusia o Emiratos Árabes, además de ser una de las voces más habituales en las fiestas de la isla de Ibiza.

'Ouch' consiguió el apoyo del público donde ganó a más de 390 canciones, algo que la artista valora de cara a la final.

Su canción es potente y su presencia escénica atrae, su gran seguridad y aplomo la lleva a afirmar que si finalmente es ella la representante de España en Eurovisión puede llegar a ganar el Festival.