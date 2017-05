Así ha sido el ensayo de Manel Navarro en el Festival de Eurovisión 2017

Etiquetas

Pasadas las tres de la tarde, hora fijada para el ensayo de España, entraba en escena Manel Navarro con su tema 'Do it for your lover'.

El representante de España en el Festival de Eurovisión llegaba ayer a Kiev para comenzar a poner sobre las tables la candidatura que luchará por la victoria el próximo sábado 13 de mayo.

Con una camisa de flores naranjas sobre fondo negro Manel comparte escena con cinco chicos que recrean una apacible estética a camino entre el surf y el estilo kitsch hawaiano.

Una bola del mundo donde se ilumina el mapa de España y las islas canarias es el fondo elegido para comenzar una actuación donde todos los presentes en el escenario dan la espalda a la cámara.

Después de esto la mirada de Manel Navarro entra en escena con planos cortos de su banda, que se combinan con fondos de variados colores.

En el momento álgido del tema Manel aparece sobre una tabla de surf que parece ondear sobre el mar.

Silencio en la sala de prensa

Desde la sala de prensa, los equipos trasladados a Kiev pueden ver la realización de las actuaciones mientras se desarrollan los ensayos.

Las reacciones en la sala han sido muy variables durante toda la mañana, del aplauso extremo al silencio sepulcral, y eso segundo es lo que ha obtenido Manel en su segundo ensayo.

Los compañeros de Eurovisión Spain han comentado en directo esta primera toma de contacto, calificando la actuación de "poco competitiva" y "sin sorpresas".

Queda esperar si existen arreglos de esta puesta en escena, y a que el canal oficial de Eurovisión Song Contest publique algunos segundos del ensayo.