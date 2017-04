Así está el escenario de Eurovisión 2017 a menos de un mes del Festival

Etiquetas

La edición número 62 de Eurovisión ya ultima sus detalle finales. Ucrania será la sede del Festival, en concreto su capital Kiev, una localización que ha tenido a lo largo de los meses un sin fin de problemas relacionados con la organización del evento.

El abandono en bloque de los organizadores que la televisión ucraniana fue uno de los grandes baches de este años, a lo que se le suman la reducción presupuestaria y el escándalo conRusia y la destitución de su representante al prohibirla pisar el país sede.

Un escenario redondo con una gran pantalla de leds como fondo es encuadrado con una superestructura que rodea la parte superior, este es el diseño en el que las candidaturas de los 41 países participantes desarrollarán su propuesta ante los millones de espectadores europeos.

"Usaremos el arco por encima del escenario en la gran apertura final como la encarnación del río Dnieper y sus orillas. También veremos una cuenta de nuestro logotipo que se moverá a lo largo del río Dnieper. El arco también se utilizará como una corona de flores. Tenemos muchas ideas de cómo utilizar el escenario en varios elementos”, ha asegurado Christer Björkman, el sueco que se ha encargado de la realización técnica de este año.

El Festival de Eurovisión 2017 se celebrará los días 9, 11 y 13 de mayo, ya que el evento consta de dos semifinales (martes 9 y jueves 11) y la gran final del sábado.

España será representada por el joven cantante Manel Navarro y su canción 'Do it for your lover', que actuará en la gala final del día 13.