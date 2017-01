Las webs extranjeras elijen a Mirela como la representante de España en Eurovisión

Etiquetas

La carrera hacia Eurovisión 2017 ya está en marcha. En España seis candidatos luchan por alcanzar su sueño de representar a nuestro país en el evento musical más importante de Europa.

Mario Jefferson, Maika, Paula Rojo, Manel Navarro, LeKlein y Mirela son los aspirantes a pisar el escenario de Kiev. Seis canciones y propuestas muy diferentes entre sí que se enfrentarán en una gala que Televisión Española emitirá el próximo domingo 12 de febrero.

El mundo eurofan tiene una gran presencia en redes sociales, razón por lo que cada año el término #Eurovisión se convierte en uno de los más utilizados en Twitter, Instagram, Facebook o Google.

Las diferentes webs extranjeras de Eurovisión realizan encuestas sobre las preselecciones que cada uno de los países celebran. En ellas se someten a votación popular cual se cree que será la mejor opción con la que cada uno de los países puede competir de cara al Festival.

Sorpresivamente para muchos eurofans españoles, que consideran que el ritmo internacional y el inglés son los patrones por los que cualquier candidatura debe de regirse, Mirela ha encabezado cada una de estas encuestas con su canción 'Contigo'.

En español, con ritmo latino y a golpe de guitarra, así es la canción de Mirela a la que muchos eurofans españoles califican de "desfasada", pero que parece convencer al público internacional que destaca esta propuesta sobre el resto al encajar con el concepto rítmico que asocian con nuestro país.

Webs como Wiwibloggs, referente en Europa en lo que a cuestiones 'eurovisivas' se refiere, eligen a Mirela como candidata, y los foros internacionales piden a España que elijan a la cantante para así poder bailar el tema en tierras ucranianas.

Manel Navarro, el candidato con más opciones de triunfo en la preselección

Manel Navarro se posiciona en el segundo puesto con el tema 'Do it for your lover', una canción fresca y juvenil que mezcla el español y el inglés con una producción muy internacional. El catalán goza de un respaldo añadido respecto al resto de sus compañeros, ya que la discográfica Sony Music ha avalado su lanzamiento como estrella juvenil.

Emisoras de radio como 40 Principales ya pinchan el tema de Manel y cada día son más los seguidores que el joven de Sabadel concentra en sus redes sociales, todo ello provoca que sea uno de los firmes candidatos a que nos represente en Eurovisión el próximo mes de mayo.