Esto será lo que verás en la final del Festival de Eurovisión 2017

El Festival de Eurovisión ya está a punto de caramelo. Son 26 países los que estarán en la gran de este sábado 13 de mayo, de los cuales 20 han tenido que luchar para conseguir su pase a la final en las semifinales del martes y el jueves.

Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España ya tenían su pase asegurado para la final por formar parte del 'big five' (países que siempre pasan a la final por ser miembros fundadores de la UER), además de Ucrania por ser el país anfitrión.

La edición número 62 de Eurovisión pasará a la historia por la polémica que ha traído a sus espaldas. La localización de la celebración del Festival ha marcado la disputa entre Rusia, Ucrania y la UER (Unión de Radiodifusión Europea).

La candidata rusa finalmente fue descalificada por el ente europeo a consecuencia de haber pisado la península de Crimea, algo que va en contra de las leyes ucranianas que prohíben la entrada de personas que hayan estado en este lugar después de la adhesión a Rusia.

Más allá de todo este escándalo, el Festival de Eurovisión ya está en marcha y en ella podremos disfrutar de una buena dosis de brillo, luz, viento, humo y todos los recursos eurovisivos de los que disfrutan más de 200 millones de espectadores cada año.

Entre lo más curioso de este año podremos ver lo siguiente:

Portugal como favorita al triunfo

El éxito de Portugal en el Festival está casi asegurado. Salvador Sobral ha enamorado literalmente a gran parte del público europeo, convirtiéndose en uno de los grandes candidatos a ganar este año.

Portugal ha sido a lo largo de la historia uno de los países más maltratados en Eurovisión, ya que solo han logrado pasar a la final en tres ocasiones (2008,2009 y 2010) y su mejor puesto ha sido una sexta posición conseguida en 1996.

'Amar Pelos Dois' es una canción intimista cantada con un gusto excepcional e interpretada de manera muy carismática por Salvador.

¿Veremos ganar a nuestros vecinos?

Heidi y Pedro han crecido y representan a Rumanía en Erovisión

Como si acabaran de bajar por una ladera de los Alpes, Rumanía trae este año una canción con gritos tiroleses interpretados por la bella Ilinca acompañada de Alex Florea.

Confeti, grafismos animados y mucha energía adornan una actuación que no pasa desapercibida.

Italia sube un gorila al escenario y no se acuerda de Melody

Francesco Gabanni es otro de los grandes favoritos para ganar este año. Su canción 'Occidentalis Karma' es todo un éxito de ventas en su país y desde que fue elegido siempre ha estado en el primer puesta de las casas de apuestas.

Durante la actuación aparece un gorila sobre el escenario mientras que Francesco mueve enérgicamente los brazos hacia arriba cual homenaje a Melody.

¿Ganarán ellos con el baile que dio el éxito a la sevillana más rumbera?

Las tiendas de máquinas deportivas han hecho el agosto en Eurovisión 2017

La operación bikini está en su punto más alto, pero no era necesario subir la cinta andadora al escenario de Eurovisión.

Tanto Suecia como Australia utilizan este elemento en sus puestas en escena, algo que por otro lado queda bastante bien.

Todo sea por imponer un estilo de vida sano al público europeo.

España canta y hace surf a la vez

Por complicado que parezca, Manel Navarro y su banada logra subirse a una tabla durante su actuación y seguir cantando. El estilo surfero que destila 'Do it for your lover' ha sido intensificado con este detalle digital con el que se intentará arañar votos.

Eurovisión cada año es una caja de sorpresas, por lo que predecir resulta algo complicado. Pase lo que pase seguro que es mejor que lo que pronostican las casas de apuestas, que sitúan a España en la última posición de la tabla. De no mejorar...nos refugiaremos en el popular dicho "Virgencita del Pilar que me quede como estoy".