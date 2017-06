DAMIAN TAMBINI, DE LA LONDON SCHOOL OF ECONOMICS: "FACEBOOK Y GOOGLE INCUMPLEN LA ÉTICA PERIODÍSTICA"

Etiquetas

Damian Tambini, director de investigación del Media and Communications Department de la London School of Economics (LSE), ha asegurado que "Facebook y Google están asumiendo parte del poder de los medios tradicionales, pero no están cumpliendo las responsabilidades éticas de la profesión periodística".Tambini hizo esta afirmación en un acto organizado por la Fundación Ramón Areces y la LSE sobre 'La comunicación y los medios en una era de transformación tecnológica'.Por su parte, Charlie Beckett, director fundador de POLIS, un 'think-tank' de la London School of Economics cuyo objetivo es la investigación y el debate sobre el periodismo internacional y su relación con la sociedad, aseveró que "las redes sociales nunca reemplazarán a los editores de los medios tradicionales"."Esta figura será cada vez más importante para arbitrar la información y el debate. Habrá una demanda creciente de profesionales que creen contenido y que ayuden a los ciudadanos a encontrar la información que necesitan", añadió. Mientras, Alexander Grous, experto en seguridad de la LSE, advirtió de que "nunca habrá garantía de un proceso u organización totalmente seguro. Nuestra vida diaria implica asumir riesgos calculados para todo". Beckett también incidió en que "es mucho más fácil para cualquiera crear marcas, plataformas o canales para expresar sus puntos de vista. Con toda esta abundancia se vuelve aún más importante que haya especialistas creíbles, expertos y confiables que trabajen en los medios de comunicación para ofrecer una alternativa a las falsas noticias, la desinformación y la propaganda". Respecto a las noticias falsas, Beckett dijo que éstas se presentan de muchos modos para distorsionar la realidad. Sin embargo, este experto de la LSE ve en ellas "una gran oportunidad" para que los medios transparentes y dignos de confianza demuestren su valía. "Nunca seremos capaces de erradicar noticias falsas, pero los medios de comunicación y los expertos podrán promocionarse como la alternativa saludable", manifestó.Preguntado sobre el futuro del periodismo político, Beckett considera que este prosperará si demuestra que "está del lado del ciudadano y si puede proporcionar informes y análisis éticos, informados y atractivos".