EL EQUIPO LEGAL DE FARMAINDUSTRIA, DISTINGUIDO POR SU CALIDAD

El equipo legal de Farmaindustria ha sido reconocido como uno de los más destacados de España y Portugal por el prestigioso directorio jurídico internacional The Legal 500, que cada año, desde hace ya tres décadas, realiza una selección de los mejores servicios jurídicos integrados en empresas y entidades a escala mundial.En concreto, el departamento jurídico de Farmaindustria ha sido incluido en The GC Powerlist, una selección de los equipos legales de España y Portugal que destacan especialmente por su carácter innovador, su calidad y su excelencia, así como por la relevancia de su trabajo en su ámbito de actuación. The GC Powerlist incluye a aquellos equipos legales 'in house' que han sido claves al modificar o establecer criterios jurídicos de especial relevancia para su sector, desarrollar soluciones brillantes a problemas complejos o poner en marcha nuevos procedimientos que son ahora de aplicación por parte de otros servicios jurídicos, como explican los responsables de The Legal 500.La directora del departamento jurídico de Farmaindustria, Lourdes Fraguas, ha recibido la distinción en nombre de todo el equipo y, en general, de todos los colegas españoles que desarrollan su labor en el sector farmacéutico innovador.