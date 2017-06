Comey dice que Trump le pidió "lealtad" y que frenara la investigación sobre Flynn

Etiquetas

El exdirector del FBI James Comey ha confirmado en un avance de su declaración que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió que frenara la investigación sobre el exasesor de seguridad Michael Flynn y le reclamó su "lealtad" en este tema.

"Necesito lealtad, espero lealtad", le habría exigido Trump, según la declaración del exjefe del FBI. Comey, que comparecerá este jueves ante la Comisión de Inteligencia del Senado, aprovechará su intervención inicial para hablar de una reunión que tuvo con Trump el 27 de enero, una semana después de que el republicano asumiera la Presidencia, según consta en la declaración publicada en la página de la Comisión de la Cámara Alta.

Comey ha afirmado que, en ese encuentro, Trump le preguntó si quería seguir como director del FBI y que como consecuencia se preocupó ante la posibilidad de que el mandatario estuviera tratando de crear "algún tipo de relación de fidelidad".

"Entendí que el presidente me estaba pidiendo que archivara cualquier investigación de Flynn con relación a las falasas declaraciones sobre sus conversaciones con el embajador de Rusia en diciembre", ha explicado Comey en el documento.

"Lo que no entendí fue que el presidente estuviera hablando de toda la investigación sobre Rusia o sobre posibles vínculos con su campaña", ha agregado, antes de matizar, no obstante, que quedó preocupado "dado el papel del FBO como una agencia de investigación independiente".

Asimismo, ha señalado que ni él ni sus asesores deciieron informar de esta conversación al departamento de Justicia. "Tras abordar la cuestión, decidimos mantenerlo entre nosotros y ver qué haríamos a medida que avanzaba la investigación", ha agregado.

El día después de la presunta reunión entre Trump y Comey, éste le advirtió al fiscal general, Jeff Sessions, de que no quería "volver a estar a solas" con el presidente.

Así lo confirmaron varias fuentes de seguridad del actual y del anterior Gobierno al diario 'The New York Times', si bien esto no ha sido incluido en su declaración. Comey consideró entonces que Sessions debía proteger al FBI de cualquier tipo de influencia procedente de la Casa Blanca.

Tras una reunión celebrada en febrero, Comey separó al fiscal general para manifestarle que los encuentros privados entre el director del FBI y el presidente eran "inapropiadas", si bien Sessions no pudo garantizar que el mandatario no tratara de comunicarse con el director del FBI.

"LE DESEO SUERTE"

Comey comparecerá este jueves ante la Comisión de Inteligencia del Senado. De cara a sus declaraciones, el propio presidente, en un encuentro con varios líderes del Congreso este martes, le deseó "suerte" al exdirector del FBI. Tras preguntarle si tenía algún mensaje para Comey, Trump ha hecho un único y breve comentario: "Le deseo suerte".

Trump ha reconocido que habló en varias ocasiones con Comey sobre las pesquisas relativas a Rusia y un supuesto informe elaborado por el exdirector de la agencia de seguridad aludía a posibles presiones para absolver al exconsejero de Seguridad Nacional Michael Flynn, según informaron varios medios de comunicación.

El antiguo responsable del FBI, nombrado por el expresidente Barack Obama, previsiblemente se centrará en hablar de las interacciones mantenidas con Trump en los meses previos a su cese. Una fuente citada por CNN ha adelantado que Comey está deseoso de "cooperar" con los investigadores.