Trump llama fanfarrón al exdirector del FBI, "al que iba a despedir sin consejos"

Donald Trump afirmó que siempre tuvo la intención de despedir a James Comey de la jefatura del FBI, algo que socava la explicación brindada por la Casa Blanca de que el mandatario actuó por recomendación de altos funcionarios de Justicia.

"Lo iba a despedir sin importar las recomendaciones", dijo Trump en una entrevista con la cadena NBC emitida este jueves, después de que la Casa Blanca intentara convencer al Congreso y a la ciudadanía de que la medida no tuvo motivaciones políticas.

"Es un fanfarrón", dijo Trump. "El FBI ha estado en medio de una agitación. Ustedes lo saben. Yo lo sé. Todo el mundo lo sabe".

El vicepresidente Mike Pence y una cantidad de funcionarios de la Casa Blanca dijeron que Trump tomó la decisión tras recibir una recomendación de parte del fiscal general de Jeff Sessions y su adjunto, Rod Rosenstein.

"El presidente Trump tomó la decisión correcta en el momento correcto al aceptar la recomendación del fiscal general y su adjunto, para que pidiera la renuncia (...) del director del FBI", dijo Pence el miércoles.

Trump también admitió que le había preguntado a Comey si él estaba siendo investigado por el FBI.

Esa declaración podría exponer al presidente a acusaciones de interferir con una investigación en curso sobre la presunta colusión entre su equipo y el gobierno ruso durante la carrera electoral de 2016.

"De hecho le pregunté, sí. Dije: '¿es posible que me diga si estoy bajo investigación?'", señaló el presidente, evocando una de las tres conversaciones que sostuvo sobre este asunto con Comey, dos por teléfono y la otra durante una cena. "Él dijo: 'usted no está bajo investigación'", señaló Trump.

Donald Trump además firmó ayer una orden ejecutiva para crear una comisión asesora sobre la "integridad" del sistema electoral, que investigará, entre otras cosas, sus denuncias sin pruebas sobre el supuesto fraude cometido en los comicios del pasado noviembre.

