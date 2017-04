Previa del Real Madrid - Bayern Múnich

Etiquetas

El campeón no quiere especular El Real Madrid recibe sin confianzas a un Bayern herido, pero reforzado por la vuelta de Lewandowski

El Real Madrid intentará proseguir con la defensa de su título en la Liga de Campeones este martes (20.45 horas/Antena 3) superando el escollo del Bayern Múnich alemán en el Santiago Bernabéu, avalado por el positivo resultado de la ida en el Allianz Arena y dispuesto a no especular ante un rival con potencial todavía para complicar el pase a las semifinales.

Seis días después de que el conjunto madridista asaltase el feudo bávaro con una gran segunda parte y liderado por Cristiano Ronaldo, ahora necesita completar ese trabajo para volver a plantarse en la penúltima ronda del torneo por séptima campaña consecutiva, algo que intentará evitar por todos los medios el equipo de un Carlo Ancelotti, en un partido especial por volver a una de sus casas, pero preparado para devolverle la moneda a Zinédine Zidane.

El primer asalto de este clásico continental fue para el francés, el alumno, que supo reaccionar a una discreta primera mitad para imponerse al italiano, el maestro. Ambos habrán aprendido de los errores de la ida para no cometerlos en un partido de vuelta que ya sí es decisivo y, por lo tanto, presionante para los dos conjuntos.

El Real Madrid no saldrá a especular, tal y como advirtió su técnico, sabedor de que con ventaja en el marcador y jugando ante su afición, no sería lo mejor dar un paso atrás ante un Bayern que seguramente no arriesgará desde el pitido inicial sino que esperará su oportunidad pacientemente sin renunciar a hacer daño cuando tenga el balón y esperando que el mayor dominio local le permita lanzar algún contragolpe con peligro.

Tras su primer duelo, los dos equipos han decidido reservar energías, sobre todo el once veces campeón de Europa que dispuso un once en El Molinón con sólo Sergio Ramos y Nacho, sus dos centrales sanos, titulares en el Allianz Arena, y con Marcelo con algo más de media hora en la segunda mitad de un partido que agrandó la figura de Isco.

El centrocampista malagueño demostró estar atravesando un estado de inspiración y fue la auténtica figura de la angustiosa victoria ante el Sporting. Autor de un doblete, dejó imágenes de calidad y personalidad para reclamar este martes el hueco que deja vacante en el once el galés Gareth Bale.

El extremo sufre su enésimo problema físico desde que fichó y provocará que Zidane tenga que variar su once de las grandes citas. Lo más normal es que sea Isco el que juegue en su lugar y que se potencie más el centro del campo en detrimento del 4-3-3 para el que serían quizás más ideales otros inquilinos como Marco Asensio, revulsivo en Múnich, Lucas Vázquez o James Rodríguez, sorpresa ya ante el Nápoles en una situación similar.

Arriba volverán Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. El portugués ha descansado tras la ida, donde sacó sus galones con dos goles y una buena actuación individual que le devolvieron a una primera plana de la que no estaba siendo excesivamente protagonista este año, mientras que el francés supo sacar el máximo partido a sus cualidades y sólo Manuel Neuer evitó que lograse el premio de algún tanto.

También recuperarán su sitio en el once los apercibidos Luka Modric y Toni Kroos, más Carlos Casemiro, Dani Carvajal en el lado derecho y Keylor Navas en la portería. Un Real Madrid que deberá evitar errores innecesarios que den vida a su rival y buscar una solvente actuación que le asegure llegar al casi decisivo Clásico del domingo con la moral por las nubes.

LEWANDOWSKI VUELVE, DUDAS EN DEFENSA PARA ANCELOTTI.

Más dudas tiene el Bayern, sobre todo tras el primer capítulo de esta eliminatoria, que pudo encarrilar si Arturo Vidal no hubiese fallado el penalti cuando se rozaba un descanso, tras el cual el conjunto alemán se vio desbordado y obligado casi a refugiarse cuando se quedó con diez por la expulsión de Javi Martínez.

Sin embargo, se agarró a Manuel Neuer para evitar un descalabro como el de hacía cuatro años. El portero realizó paradas claves y es el principal culpable de que los suyos lleguen con opciones a Madrid, una ciudad que histórica y estadísticamente se les atraganta. En el Bernabéu sólo ha ganado en dos ocasiones y en las dos que ha realizado estas dos últimas temporadas al Vicente Calderón se fue derrotado y sin marcar.

El Bayern está obligado a ganar para evitar que por cuarto año consecutivo un equipo español le deje fuera de la 'Champions' y para ello se aferra también a la vuelta de Robert Lewandowski. El polaco no pudo estar en la ida y su equipo lo notó, pero ya está listo para liderar la ofensiva bávara y librar otro duelo de máxima tensión con Sergio Ramos.

Ancelotti está a la espera de ver también el estado físico de Jerome Boateng y Mats Hummels para configurar su defensa. Los dos no jugaron en el empate sin goles ante el Bayer Leverkusen del pasado sábado, pero el primero se perfila titular, mientras que el segundo, ausente ya en la ida, lo tiene más complicado. En el caso de que este no pudiese jugar, David Alaba pasaría seguramente al centro de la zaga y Juan Bernat ocuparía el lateral izquierdo.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Keylor Navas; Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos, Isco; Cristiano Ronaldo y Benzema.

BAYERN MÚNICH: Neuer; Lahm, Boateng, Alaba, Bernat; Vidal, Alonso, Thiago; Robben, Lewandowski y Ribéry.

--ÁRBITRO: Viktor Kassai (HUN).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 20.45/Antena 3.