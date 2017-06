Benzo, sobre los presupuestos de Cultura: "Soy reivindicativo, pero no un quejica ni un llorón"

Etiquetas

El Secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha defendido este miércoles 7 de junio en el la Comisión de Presupuestos del Senado la partida cultural de este año, remarcando que "nunca" se quejará del Ministerio de Hacienda porque no es "ni un quejica ni un llorón".

"Soy reivindicativo, pero no un quejica ni un llorón: no me va a escuchar jamás quejarme del Ministerio de Hacienda ", ha señalado Benzo, tras resaltar que, por ejemplo, el departamento de Montoro ha otorgado categoría de acontecimiento de excepcional interés público para 2017 a eventos culturales como el Plan de Fomento de la Lectura, lo que permitirá exenciones fiscales.

El Secretario de Estado ha respondido de esta manera al senador socialista Félix Montes, quien ha reprochado durante su comparecencia la bajada del presupuesto cultural este año. Benzo ha negado esa bajada --recordando que ha subido "en más del 1%" respecto al año anterior-- y ha acusado a Montes de "hacer un trampantojo" con los datos.

"Decir que hemos bajado es crear una apariencia visual que no es real, es un trampantojo. Además, la política cultural no es siempre monetizable", ha defendido, tras reiterar la importancia de "ser imaginativo". Como ejemplo, Benzo ha remarcado la campaña antipiratería que empezará el próximo mes de septiembre en medios de comunicación con un "coste cero".

El Secretario de Estado de Cultura ha defendido durante su intervención la puesta en marcha del Plan 20/20 --al que ha calificado "como mínimo como un embrión" de un Pacto de Estado por la cultura--, además de insistir en que se cumplirán los "planes estratégicos" trazados para esta legislatura.