Morientes: "El Madrid iba de víctima en la final de 1998 contra la Juventus"

El exjugador del Real Madrid Fernando Morientes ha recordado este jueves en la presentación de la Danone Nations Cup que el Real Madrid, finalista de la Liga de Campeones junto a la Juventus, fue de "víctima" en la final de 1998 que disputaron los blancos ante la 'Vecchia Signora' que acabó con triunfo blanco, y ha añadido que siempre que ha disputado una final con el Madrid se ha sentido "favorito".

"El Real Madrid iba de victima contra la Juventus con un carrusel de grandes jugadores. El Valencia era el claro favorito y también ganamos y contra el Leverkusen sufrimos como el que más. En el Mónaco éramos favoritos y nos cascaron tres. Siempre que he ido con el Madrid a una final me he sentido como favorito", rememoró en rueda de prensa sobre su pasado como futbolista.

A pesar de los desenlaces favorables para los blancos en Europa, el 'Moro' apuntó que en esta ocasión será una final "distinta". "Recuerdo la final de 1998 como si hubiese sido ayer mismo. Para el Real Madrid fue un salto de calidad. Una final es siempre una final. La Juventus ha demostrado ser un equipo muy sólido. Va a ser un partido extraordinario en todos los sentidos", apuntó.

Sobre el estado de forma de Gareth Bale, Morientes subrayó que cuando un entrenador tiene tanta transcendencia como el del Real Madrid no cree que se vaya a "tirar piedras sobre su propio tejado". "Si Bale está bien para jugar, jugará. Cuando el galés ha estado bien ha jugado porque Zidane tiene plena confianza en él", definió.

El Embajador de LaLiga en la Danone Nations Cup señaló que el fútbol le debe una 'Champions' a Buffon, como también se la debe al Atlético de Madrid. "La historia que tiene la 'Juve' con la Liga de Campeones debe ser muy desagradable. La gente se acuerda si ganaste, no si fuiste finalista o te quedaste a las puertas", afirmó.

"La última década ha estado marcada por un grupo de jugadores muy importantes para el FC Barcelona, y el Real Madrid ha conseguido un vestuario lleno de buenos jugadores e involucrados. El Atlético ha dado un paso adelante y hay equipos que deben poner las cosas complicadas", recalcó.