Armengol: "El PP recortó el Consell Econòmic i Social para intentar que no hubiera una opinión diferente a la de Bauzá"

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asegurado que el Consell Econòmic i Social fue suspendido en 2012 por el PP "en un recorte ideológico para intentar que no hubiera opinión diferente a la marcada por Bauzá, Company y el gobierno absolutísimo de la pasada legislatura".

Igualmente, en respuesta al portavoz de El PI, Jaume Font, Armengol ha pedido disculpas por no haber sido "más ágiles" en la puesta en marcha del Consell.

"Destruir es mucho más fácil que reconstruir", ha manifestado la presidenta del Govern, quien ha recordado que se ha aprobado que el 26 de junio "esté todo en marcha y comience a funcionar de forma inmediata".

Se trata de un órgano estatutario en el que participan agentes económicos y sociales como sindicatos, patronales y confederaciones de empresas, asociaciones y representantes de diferentes sectores, además de un grupo de expertos.

LISTAS DE ESPERA

Por otra parte, la presidenta ha sido preguntada por la diputada del Grupo Mixto Montserrat Seijas sobre el porcentaje alcanzado por el Govern en la transparencia de las listas de espera.

Sobre ello, Armengol ha comentado que se venía de una situación "dramática con unas listas de espera totalmente disparadas y negadas porque no se publicaban".

En este sentido, ha explicado a Seijas que durante la legislatura se han reducido las listas de espera tanto en intervención quirúrgica como para un especialista y se han hecho públicas en el portal de transparencia.

"De un gobierno como el nuestro se espera total transparencia pero hasta ahora solo ha hecho puro marketing político. Yo la he votado creyendo que habría un cambio pero me encuentro que no se nota que están gobernando las fuerzas progresistas", ha lamentado Seijas, en relación a que no están publicados todos los datos y asegurando que su comprensión es complicada.