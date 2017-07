Deulofeu: "He mejorado como futbolista y soy un jugador diferente"

Etiquetas

El delantero Gerard Deulofeu se mostró "muy contento" por su fichaje por el FC Barcelona, donde siempre ha querido "estar", y aunque sabe que la "competencia es muy alta" en su puesto, cree que ha "mejorado como futbolista" y es ahora "un jugador diferente".

"Estoy muy contento de volver a casa y con muchas ganas de empezar este proyecto. Siempre he querido estar aquí, aunque he tenido que trabajar fuera del Barça porque no es fácil formar parte del primer equipo, pero vengo con muchas ganas", señaló Deulofeu en declaraciones recogidas por la web azulgrana tras firmar su contrato.

El catalán dejó claro que vuelve "con mucha fuerza y convencido de que saldrá bien" su nuevo intento. "He cambiado mucho, he vivido diferentes experiencias y creo que he mejorado como persona y futbolista", advirtió.

"Soy un jugador diferente y voy a intentar ayudar al equipo. Sé que hay mucha competitividad, pero trabajaré fuerte cada día y voy a intentar aprender de los mejores para ayudar al equipo a ganar títulos", sentenció el internacional.