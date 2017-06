El FC Barcelona Lassa despide a Bartzokas tras una temporada decepcionante

Etiquetas

El FC Barcelona Lassa ha anunciado este miércoles la destitución del entrenador del equipo, Georgios Bartzokas, después de una temporada en el cargo en la que el equipo azulgrana ha encadenado decepciones en todas las competiciones y no ha logrado conquistar ningún título.

El director de las secciones profesionales del Barça, Albert Soler, fue el encargado de anunciar el despido de Bartzokas, así como la confirmación de Nacho Rodríguez como "máximo responsable" de la sección, lo que hace dar un paso atrás a Rodrigo de la Fuente, que sí sigue en el club.

"No ha sido una buena temporada y no hemos estado a la altura de lo esperado una sección profesional del club. No hemos sido noticia por buenos resultados, sino por todo lo contrario", lamentó Soler, sentado en la rueda de prensa junto al propio Nacho Rodríguez y al directivo responsable de la sección, Joan Bladé.