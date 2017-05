Iniesta: "Si el entrenador es Valverde es que está capacitado"

Etiquetas

Sobre no retirarse en el Barça: "Posibilidad la hay, no estoy diciendo que vaya a renovar o no"

El capitán del FC Barcelona Andrés Iniesta ha señalado este miércoles que si finalmente el próximo entrenador del equipo es Ernesto Valverde, quien no continuará en el Athletic Club, le deseará "toda la suerte" y ha añadido que estará "capacitado" para llevar al grupo si es el elegido por el club para relevar a Luis Enrique Martínez.

"Si el entrenador es finalmente Ernesto Valverde, pues le desearé toda la suerte del mundo. Si es él es que está capacitado para estar aquí. Los equipos en los que ha estado la opinión generalizada es que sabe a lo que juega el equipo y sabe cómo se juega", señaló en un avance de la entrevista del programa 'Tu diràs' de RAC1 recogido por Europa Press.

En este sentido añadió que Valverde es un entrenador que "conoce lo que hay" en el Barça. "Si es así, si es él el escogido, le desearé toda la suerte del mundo e intentar transmitir en el equipo todo lo que el quiere", reiteró.

A nivel personal, el capitán dio a entender de nuevo que no sabe si renovará o no. "Mi intención, mínimamente, es cumplir el contrato que tengo y eso es lo que quiero hacer. Posibilidad siempre la hay. Es una cuestión de valorarlo todo. No estoy diciendo que vaya a renovar o que no", comentó sobre esa posible salida.

"He llegado a esta situación condicionado por cómo ha ido la temporada, por cómo se ha movido todo y he aprendido a valorar las cosas. Ya dije hace semanas que en el momento que tenga que salir de aquí no va a acabar en confrontación entre Iniesta y el club", explicó en este sentido.