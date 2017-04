Josep Vives: "En el Barça nadie empujó a Dani Alves"

Etiquetas

El portavoz de la Junta Directiva del FC Barcelona, Josep Vives, ha asegurado en respuesta al jugador de la Juventus y exjugador blaugrana Dani Alves que "nadie" en el club ni de la Junta Directiva le empujó a salir por la puerta de atrás del club y ha añadido que fue el brasileño quien optó por irse al club de Turín.

"Las sensaciones en la vida son muy personales e intransferibles, pero nosotros no empujamos absolutamente a nadie. Dani Alves tomó la decisión de no continuar en el Barça y la de fichar por la Juventus, absolutamente respetable. No sé si se sintió empujado pero aquí nadie le empujó", aseguró en rueda de prensa.

Y es que Dani Alves, que regresa al Camp Nou para jugar este miércoles el partido de vuelta de los cuartos de final de la 'Champions', afirmó ante los medios que se siente culé pero que le invitaron a irse. "Lo que viví en el Barça fue todo muy increíble, sensacional, y me quedé con la sensación agridulce de que me fui de aquí por una puerta por la que me querían empujar", comentó el brasileño.

El jugador también remarcó que veía muy difícil volver al Barça. "Ha sido todo muy bonito, muy lindo, pero para volver aquí algún día el Barça tendría que rectificar muchas cosas. El ego de las personas, que es gigantesco, no lo permitiría. No reconocerían la equivocación, la forma en la que me hicieron sentir", señaló Alves.

Ante estas declaraciones, Vives subrayó que el club las respeta pero que no las comparte. "Estuvo aquí 8 años y nos ha dado un rendimiento extraordinario. Partícipe de muchos éxitos del equipo, respetamos su opinión aunque podamos no compartirlas. Como Junta Directiva no nos sentimos aludidos, en absoluto. Estamos encantados de su trayectoria en el Barça, con partidos memorables y títulos extraordinarios, ya dijimos que le deseamos suerte y apoyo como cuando se lesionó", señaló.