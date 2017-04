Piqué: "Son italianos, saben defender bien"

Etiquetas

El central del FC Barcelona Gerard Piqué encajó en caliente la eliminación en Liga de Campeones este miércoles reconociendo la superioridad de la Juventus, un conjunto italiano que demostró saber "defender bien" la renta de la ida, un 3-0 que se le hizo una "montaña" al conjunto culé en el Camp Nou.

"Hemos intentado llevarlo a nuestro juego, hemos generado ocasiones pero se nos ha hecho una montaña, era un resultado difícil y no ha podido ser. Son italianos, sabíamos que saben defender bien, son especialistas en esto. Han venido a jugar su fútbol y lo han conseguido", indicó en declaraciones a beIn Sports.

El defensor azulgrana se mostró emocionado con los ánimos de la afición al término del encuentro pese a caer en cuartos de final. "Es una derrota dura, pero que la afición esté cantando así hoy merece ser recordado. Creo que es de las pocas veces que he visto el Camp Nou así en una derrota y me llena de orgullo y me emociona", afirmó.

"La Juve es un gran equipo. En líneas generales ha sido mejor equipo, ha merecido pasar. Le deseo lo mejor hasta el final, creo que puede llevarse el título", añadió, antes de referirse al duelo de este domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde pasaran a jugarse la Liga.

"Somos humanos, algo nos va a afectar. Intentaremos que afecte lo menos posible. El domingo viene otro reto. Es un estadio que se nos ha dado bien los últimos años y a pesar de que no estamos en nuestro mejor momento podemos ganar allí", finalizó.