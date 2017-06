El prometedor Jordi Mboula deja el Barça y ficha por el Mónaco hasta 2022

Etiquetas

Mboula: "El Barça me ha formado como jugador y persona y siempre estaré en deuda con el club"

El prometedor atacante Jordi Mboula ha fichado por el AS Mónaco de la Ligue 1 francesa y el hasta ahora jugador de las categorías inferiores del FC Barcelona ha firmado para las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2022, tras elegir al club monegasco como su nuevo destino pese a ser considerado una de las joyas de la Masia blaugrana.

"El Mónaco está orgulloso de anunciar la contratación de Jordi Mboula. El joven atacante de 18 años, formado en el FC Barcelona, ha firmado un contrato de cinco temporadas a contar a partir del 1 de julio de 2017, fecha en la que se integrará en la primera plantilla", señaló el club monegasco en un comunicado.

Mboula, nacido en Granollers (Barcelona) el 16 de marzo de 1999 y de 1,82 metros de altura, es hijo de padre congoleño y madre española y su envergadura, velocidad y técnica como extremo más su buen olfato goleador, con ocho dianas esta última temporada, le convirtieron en uno de los puntales del equipo Infantil del FC Barcelona.

El propio Mboula confirmó también en un escrito en sus redes sociales y cerró su etapa en el Barça. "Quiero comunicaros que a partir de hoy empiezo una nueva etapa como profesional en el AS Mónaco. Antes de nada, me siento muy orgulloso de haber defendido la camiseta del FC Barcelona, destacando todo el apoyo que me ha dado desde que entré con 9 años", apuntó el joven internacional español.

"En el Barça me han formado como jugador y sobre todo como persona, y siempre estaré en deuda con este club. En la vida de un jugador hay momentos en los que se han de tomar decisiones y, después de una valoración muy profunda, creo que debo aceptar este nuevo reto ya que me siento preparado y motivado para rendir en uno de los grandes clubes de Europa", aseguró.

También quiso agradecer al Barça su implicación en su formación y a todos los que le han ayudado y apoyado en las últimas ocho temporadas. "Eso incluye todos mis entrenadores y sus cuerpos técnicos, toda la gente de la Masia y en especial a todos mis compañeros de equipo que han dejado una huella en mi corazón y miles de anécdotas para el recuerdo", escribió.

Por su parte, el vicepresidente del Mónaco, Vadim Vasilyev, aseguró que la llegada de este "joven y prometedor talento" se debe a la continuidad de su política deportiva basada en la formación y la post-formación. "Mboula ha mostrado cosas muy bellas con los juveniles del FC Barcelona y el Mónaco le ha ofrecido un entorno ideal para seguir con su progresión", comentó.