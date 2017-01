Feijóo admite que "no será fácil" un acuerdo en financiación, pero apela al trabajo de "todos"

Etiquetas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado la "positiva" Conferencia de Presidentes que tuvo lugar esta semana, aunque ha advertido que, en caso de la financiación, no conviene "confundirse", ya que se ha "empezado a hablar" y no concretado un nuevo modelo, que quedará listo en 2017. De hecho, ha advertido de que "no será fácil" y ha apelado al trabajo conjunto de todas las comunidades y del Ejecutivo central.