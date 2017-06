Cs propondrá en Pleno de Chamberí consultar a vecinos la peatonalización en Galileo, una acción "autoritaria" de Carmena

Etiquetas

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha anunciado este viernes que la formación naranja propondrá en el próximo pleno de la Junta de Distrito de Chamberí consultar a los vecinos del barrio por su conformidad con el corte de tráfico que ha llevado a cabo el Consistorio en la calle Galileo entre Fernando Garrido y Meléndez Valdés, lo que desde Cs ven como una "acción autoritaria".

"Vamos a acudir a las protestas contra este corte que se ha ejecutado sin consultar, sin manejar opiniones, sin estudio de impacto", ha criticado Villacís a los medios de comunicación, a quienes ha asegurado que "esta decisión la ha tomado unilateralmente Ahora Madrid".

En ese tramo de la calle quedará habilitado un carril de circulación para vehículos de emergencias y servicios urbanos. La peatonalización de espacio urbano es una propuesta incluida en el Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático del Ayuntamiento. Esta medida, piloto y reversible, se ejecuta dentro del proyecto 'Chamberí Zona 30', que busca hacer barrios "más saludables".

La portavoz de la formación naranja ha aseverado que su grupo "sí" cree en la participación ciudadana, y que por ello van a proponer "que se consulte a los vecinos". "A Ahora Madrid no le interesa consultar sobre cosas que no gustan, y va a ser que no, porque no tiene sentido comprometer la movilidad de esa manera en ese barrio", ha concluido.