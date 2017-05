Betalú arrebata a Bou el liderato de la Titan Desert en la penúltima etapa

Etiquetas

El corredor español Josep Betalú (Doctore-BMC), vigente ganador de la Gaes Titan Desert by Garmin, ha arrebatado el jersey de líder a Roberto Bou (Tomás Bellés-Cannondale GAES) en la quinta etapa, disputada entre Fezzou y El Jorf sobre 143 kilómetros y 1.288 metros de desnivel que se adjudicó José Luis Carrasco (Armas).

La Gaes Titan Desert by Garmin 2017 está más ajustada que nunca tras la disputa de la penúltima etapa, el segundo sector de la 'etapa maratón', que ha dejado tan sólo una diferencia de 35 segundos entre el nuevo líder Betalú y el aspirante Bou, de 24 años.

Bou ha aguantado hasta tres ataques de Betalú, pero finalmente ha cedido a partir del kilómetro 90 y ha cedido casi dos minutos y medio (2:29) en la meta. El ganador de 2016 ha enlazado con los escapados, Carrasco y Triki Beltrán (Armas), Colomé (Esteve KH7), Del Nero (Primaflor) y Jan Fojtik, el hermano de Ondrej, vencedor de etapa de la víspera.

"Tras ganar el año pasado, para mí ser segundo no me vale, por eso he decidido ir a por todas y me he puesto a tope, dando el máximo de mí.

Está claro que mi objetivo es la general y mañana me voy a agarrar con uñas y dientes al maillot de líder", ha explicado Betalú. Por su parte, José Luis Carrasco dedicó emocionado su segunda victoria de etapa en la Titan a su hermano.

En categoría femenina, la victoria ha sido para Anna Gabriel, aunque la general ya está sentenciada en favor de Anna Ramírez, que este viernes podrá celebrar su segundo triunfo en la Titan tras el éxito conseguido en 2015.

Este viernes se disputa la sexta y última etapa, de 51 kilómetros entre El Jorf y Maadid, donde los titanes recibirá el preciado fósil de 'finisher' por el que tanto han luchado en la edición más desértica de la historia.

--CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA QUINTA ETAPA.

.1. JOSEP BETALÚ (ESP/Doctore-BMC) 20h20:11.

.2. ROBERTO BOU (ESP/Tomás Bellés Cannondale GAES) a 35.

.3. Ignacio Ariel Gili (Arg/Masquebici) 14:32.