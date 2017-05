GxF denuncia la intención de Seijas y Huertas de transferir a sus cuentas personales las subvenciones de partido

Etiquetas

La diputada del grupo mixto y miembro de Gent per Formentera (GxF), Sílvia Tur, ha denunciado la intención de las ex diputadas de Podemos, Xelo Huertas y Montserrat Seijas, actualmente en el grupo mixto, de transferir las subvenciones de partido -que son de unos 2.000 euros por diputada- a sus cuentas personales donde "evadirían cualquier control fiscal".

Ante los medios de comunicación, Tur ha señalado que esto supondría un "sobresueldo injustificable" y que si finalmente la Mesa del Parlament acaba permitiendo que esto ocurra no será ni con su "firma" ni con su "beneplácito". "No será con mi consentimiento que tengan un sobresueldo de 2000 euros mensuales no sujetos a ningún control", ha manifestado.