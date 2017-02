Belén Esteban confiesa a la revista 'Lecturas' que está arruinada

Etiquetas

Belén Esteban asegura en una entrevista concedida esta semana a la revista 'Lecturas' que en estos momentos está arruinada. La televisiva ex de Jesulín de Ubrique afirma en la publicación que "he perdido todos mis ahorros, lo estoy pasando muy mal. Necesito pagar a Hacienda una deuda importante. Durante mucho tiempo no he controlado mis deudas. Estaba todo mal organizado y hasta que mis nuevos gestores lo han ordenado todo, he tenido que desembolsar unas cantidades muy fuertes, estoy sin capital".

Esteban lleva tiempo en un litigio contra su antiguo representante Toño Sanchís, al que acusa de estafa, y esta esperando el juicio: Mi sueño es pagar mis deudas y dejar la televisión, pero no puedo porque tengo mucho que pagar. El proceso judicial con Toño me está costando mucho dinero. Me han engañado dos personas, aunque de momento no puedo decir más". Una de las opciones que se plantea para ingresar dinero es volver a participar en un reality: "Si puedo ir a Supervivientes este año y mi salud me lo permite iré unas semanas. Más no, porque podría morir", afirma.