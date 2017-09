El youtuber más famoso del mundo, PewDiePie, pide perdón por sus insultos

Etiquetas

Tiene más de 40 millones de suscriptores en su canal de Youtube. Ha sido la primera persona en lograr 10.000 millones de visitas, tiene un récord guinnness, ha publicado un libro 'Este libro te ama' que se puso a la cabeza de popularidad en Amazon... pero PewDiePie ha sucumbido a su lengua, o a su mala cabeza. Una palabra le han provocado cancelaciones de publicidad de grandes firmas y tener que pedir perdón: nigger.

Felix Kjellberg no ha tenido más remedio que agachar la cabeza, no en vano, solo en 2015 logró ganar 12 millones de dólares en ingresos publicitarios. PewDiePie no solo se filma mientras juega a videojuegos, sino que habla de otros temas. Pone voces y gestos extremos y juega al absurdo para enganchar.

"Probablemente no me crean cuando diga esto, pero cada vez que navego por internet y oigo a otros jugadores usando el mismo tipo de lenguaje que yo usé siempre lo encuentro muy inmaduro y estúpido", explicó el youtuber al pedir perdón, Se pueden convertir en las disculpas más vistas de la historia: ya las han visto más de ocho millones de personas.

"Soy un idiota"

"Detesto como yo también he entrado en ese juego. Fue algo que dije en el calor del momento y usé la peor palabra que se me pudo ocurrir. Se me escapó". "No voy a excusarme por lo que hice porque no hay excusas que valgan. Estoy decepcionado conmigo mismo", declaró con expresión seria frente a la cámara."Y no es que crea que puedo decir o hacer lo que quiera y salir impune, no se trata de eso para nada. Simplemente, soy un idiota. Pero eso no hace que lo que dije o cómo lo dije esté bien. "No estuvo bien. Lo siento mucho si ofendí, herí o decepcioné a alguien".

El youtuber tiene problemas para controlar su lengua. En febrero causó otro escándalo que terminó con la cancelación de su contrato por parte de Disney tras desvelar The Wall Street Journal que nueve de sus vídeos escondían referencias antisemitas y nazis. En otra ocasión fue suspendido en Twitter por bromear diciendo que se había unido al autodenominado grupo Estado Islámico."Parece que no aprendí nada de las controversias pasadas", reconoció en su video de disculpas.