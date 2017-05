Lux: "Hemos hecho una mala temporada, hemos agotado a nuestra gente"

Etiquetas

El portero del Deportivo de La Coruña Germán Darío Lux no dudó en calificar la temporada de "mala" después de "agotar" a los seguidores blanquiazules y de conseguir la permanencia en Primera División a falta de una jornada para que termine el Campeonato Nacional de Liga.

"Hemos hecho una temporada muy irregular, complicada. Hemos agotado a nuestra gente, también en la agonía del final", dijo Lux, que recordó algunos momentos que marcaron al equipo, como por ejemplo el adiós de Lucas Pérez. "Fue donde empezó esto, hasta el cambio de jugadores en el mercado, de entrenadores, malos momentos, rachas muy negativas. Hemos hecho una mala temporada", dijo.

"Las expectativas al principio eran otras y no las hemos cumplido. Cada uno tiene que hacer su autocrítica, saber qué ha hecho bien, qué ha hecho mal, en qué ha fallado, en qué ha podido mejorar o aportar más tanto nosotros los jugadores, como el cuerpo técnico, como también el club", espetó 'Poroto' Lux, que no podrá despedir la temporada este sábado ante Las Palmas por acumulación de amonestaciones.

Sin embargo, Lux está convencido de que el Deportivo "manteniéndose en Primera" logrará en algún momento que las cosas "salgan a la perfección". "Llegará el momento donde todo encaje, poder hacer una buena temporada y el club siga creciendo", auguró el cancerbero argentino, que no dio pistas sobre su futuro.

"No sé nada. Me he centrado hasta el final. Lamentablemente no puedo jugar el último partido en Riazor, que es el fin de semana por acumulación de tarjetas. Siempre hay que pensar en el colectivo. Hay que pensar en que el Dépor pueda empezar a planificar, a generar otra vez ilusión porque el desgaste esta temporada fue mayor", comentó.

Además, insistió en que a estas alturas "no" tiene ofertas. "No hay ninguna novedad. Hay que esperar. Hace seis temporadas que estoy acá, estoy bien, quiero seguir. Esto depende de dos partes, que se pongan de acuerdo si quieren. Me conocen bien, soy uno de los capitanes, uno de los referentes dentro del vestuario, del club, porque siempre que llegué me brindé al máximo por este escudo, y voy a seguir haciéndolo mientras esté. Veremos qué pasa más adelante", sentenció.