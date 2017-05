Los vinos de García Carrión consiguen 6 medallas de oro en Burdeos

Etiquetas

Los vinos de García Carrión han conseguido seis medallas de oro en el Challenge International du Vin 2017 de Burdeos, según ha informado la bodega española en un comunicado.

En concreto, estas medallas, más las ya conseguidas en los cuatro primeros meses del año, hacen un total de 32 premios internacionales en lo que va de año 2017.

Después de 15 años invirtiendo más de 800 millones en tecnología e innovación, García Carrión tiene el reconocimiento de los consumidores, lo que ha hecho que se convierta en la primera bodega de Europa y compita con los vinos más prestigiosos.

De esta forma, los galardones han recaído en los vinos de DO Ribera del Duero en los Pata Negra Ribera del Duero Rosado 2013 y 2015, en la DO Jumilla con Pata Negra Apasionado y Mayoral Reservado, en la D.O. Ca Rioja con Marqués de Carrión Crianza 2013 y el cava Jaume Serra Brut Gold.