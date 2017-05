Higuaín acerca a la Juve a la final de Cardiff

Etiquetas

Un doblete del argentino y la sobriedad defensiva 'juventina' superan al Mónaco del sensacional Mbappé

La Juventus de Turín dio un paso de gigante para jugar la final de Cardiff gracias a la victoria de este miércoles ante el AS Mónaco (0-2) en el partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones, celebrado en el estadio Louis II, gracias a un doblete del argentino Gonzalo Higuaín, gran protagonista del encuentro.

Higuaín solo había marcado dos goles en 13 partidos en eliminatorias de 'Champions'. Su mal fario se extendía sorprendentemente en el 'Viejo Continente' pese a que siempre sacase brillo a sus guarismos en el Calcio o en la Liga española. Este miércoles, en el Principado, Higuaín mandó a paseo a la estadística y dejó a los suyos al borde de la final.

El 'Pipita' fue el gran ejecutor de una Juve que volvió a ganar en base a dos cuestiones: la calidad de sus hombres más ofensivos y la sobriedad defensiva empezando por su portería. Buffon, que ha superado los 500 minutos imbatido, vive su enésima juventud en una campaña en la que solo ha recibido dos goles en toda la 'Champions'. Cifras que impresionan y dan lustre a su veteranía.

Pese al ímpetu local, encauzado en la explosividad del joven Mbappé -metido en todos los líos- la Juve supo tomarle el pulso al partido y con mucho poso fue apagando la electricidad de los monegascos. Además de Mbappé -pretendido por el Real Madrid- Lemar también demostró su calidad en el golpeo de balón en pelota parada.

Las ocasiones, sin embargo, no inquietaron a una Juve que apenas tardó media hora en perforar la portería defendida por Subasic. La jugada fue de campanillas. Un robo de Dani Alves -que fue de los mejores- sirvió a Dybala para buscar un apoyo. El argentino se la devolvió de espuela y este conectó con Higuaín antes de que el ex del Barça cediese de tacón al 'Pipita', que no falló ajustando al palo largo.

Los de Jardim, que no encontraron más espacios en la medular pese a la ausencia por sanción de Sami Khedira, contestaron con una ocasión clarísima en botas de Radamel Falcao. El colombiano hizo bueno un servicio de Bernardo Silva, pero se topó con Buffon, que desbarató el mano a mano con el 'Tigre'.

Lo intentó también Moutinho con un disparo alto y no se escondió un Mónaco que comenzó a perder la referencia de Mbappé. Allegri, que decidió frenar la sangría del joven jugador de 18 años, acertó dando la batuta a Pjanic -sobresaliente- y la 'Vecchia Signora' pudo marcar el segundo para soñar con la final galesa del próximo 3 de junio.

Nuevamente una triangulación con los mismos protagonistas Dybala-Alves-Higuaín terminó con un centro del brasileño al exdelantero del Real Madrid, que contactó el cuero de primeras para marcar el definitivo 0-2. Germain lo intentó de cabeza en el minuto 90, pero Buffon metió una mano salvadora en lo que fue un nuevo día en la oficina para el veterano guardameta.

De esta forma, el segundo gol de Higuaín cerró un partido que minimiza el sueño del Mónaco y que da licencia al campeón italiano a pensar en volver a una final de 'Champions' dos años después tras su derrota con el Barça en 2015.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MÓNACO, 0 - JUVENTUS, 2. (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

AS MONACO: Subasic; Glik, Jemerson, Sidibé, Dirar; Bakayoko (Moutinho, min.66), Fabinho, Silva (Touré, min.82), Lemar (Germain, min.67), Mbappé y Falcao.

JUVENTUS: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic (Lemina, min.89), Marchisio (Rincón, min.81); Dani Alves, Dybala, Mandzukic e Higuaín (Cuadrado, min.77).

--GOLES:

0 - 1, min.28, Higuaín.

0 - 2, min.58, Higuaín.

--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (ESP). Amonestó a Fabinho (min.37) en el Mónaco y a Bonucci (min.27), Marchisio (min.58) y Chiellini (min.69) en la Juventus.

--ESTADIO: Stade Louis II.