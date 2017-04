Tebas asegura que "habrá que estudiar" el tuit de Al Thani y que Míchel "no se jugará su prestigio"

Etiquetas

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó este viernes que confía en la profesionalidad del entrenador del Málaga, José Miguel González Martín del Campo, 'Míchel', y que no se dejará ganar en la última jornada de LaLiga Santander contra el Real Madrid, así como denunció la falta de respeto del tuit del presidente de su club, Abdullah ben Nasser Al-Thani.

"Opino lo mismo que Marcelino el año pasado. Siempre hay que poner el contexto. Leyendo un poco parece que lo dice en un tono jocoso. De Míchel no se va a discutir su madridismo, pero es un profesional. Si quiere ser entrenador se enfrentará al Madrid muchas veces, porque entrenar al Madrid es muy complicado. No creo que se juegue su prestigio e irá a ganar", indicó en la presentación de la sede de ProLiga.

En este sentido, confirmó que la denuncia del FC Barcelona por el tuit publicado por Al-Thani, en el que califica de "escoria" a la prensa catalana que insinuó que se dejarían ganar por el Real Madrid, llegó este jueves por la tarde a LaLiga.

"El tuit del presidente del Málaga no es respetuoso con Cataluña. Espero que lo corrija y pida disculpas. Habrá que estudiar esa expresión no correcta. El tuit no es un modelo de ejemplo", comentó.