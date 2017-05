Àlex Márquez: "En Mugello disfruto muchísimo pilotando"

Etiquetas

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado este martes que el circuito de Mugello tiene un trazado donde disfruta "muchísimo" pilotando y donde esperar finalizar la carrera del Gran Premio de Italia "en el podio".

"Mugello es un circuito con curvas rápidas y fluido, un circuito donde disfruto muchísimo pilotando y por eso estoy deseando empezar el fin de semana", declaró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Aún así, el piloto de Cervera sufrió una caída en los entrenamientos libres de Le Mans que le dejaron tocado el pie del cambio de marchas. "La lesión en mi pie está mucho mejor; aunque todavía no ha soldado el hueso del todo", explicó.

"Confío en que no me moleste demasiado encima de la moto y me permita apretar para luchar por un buen resultado", añadió el pequeño de los Márquez. De este modo, las aspiraciones del joven piloto pasan por entrar "en el podio", reconoció.

Su compañero de equipo, el italiano Franco Morbidelli, llega aún más ilusionado al tener su público presente en la grada, para buscar su quinta victoria del año y aumentar el liderato en el Mundial de Moto2.

"Mentiría si dijera que Mugello es una carrera más, porque es todo lo contrario. Para mí será la primera vez esta temporada en Italia y correré delante de mis aficionados de casa, a los que puedo sentir cómo me animan, sobre todo cuando estoy en la pista", argumentó.

A pesar de ello, "el planteamiento será el mismo que en cualquiera otra". "Será importante plantearlo bien, porque Mugello es un circuito muy rápido y con muchos cambios de dirección; es muy exigente físicamente y también cuenta con zonas muy técnicas", apuntó.

"Llegamos en buena forma, lo que será muy importante en un circuito en el que no hemos ido demasiado rápido en el pasado. Pero eso es algo que espero poder cambiar este fin de semana, para poder salir el domingo con un buen resultado y más puntos", concluyó.