Álex Márquez: "Estaría muy bien si ganara Marc y también yo, pero está difícil"

El piloto español de Moto2 Álex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado este miércoles en la presentación del Gran Premio de Catalunya, que se disputa este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, que una victoria de su hermano Marc Márquez en MotoGP junto a otra suya en Moto 2 "estaría muy bien", aunque ha asegurado que lo ve "difícil", a pesar de estar "haciendo muy buenas cursas".

"Debemos seguir apretando. Estamos haciendo unas muy buenas carreras y debemos seguir con esta dinámica. Ganamos en Montmeló en 2014, será difícil pero debemos seguir como lo estamos haciendo como ahora. Estaría muy bien ganar los dos pero está difícil, yo haré mi trabajo hacer disfrutar a la afición y veremos el resultado que podemos obtener", reconoció en la presentación del Gran Premio.

Por otro lado, el piloto español nacionalizado argentino Xavi Vierge (Tech 3 Racing), que no pudo participar en el GP de Italia al sufrir una caída durante la calificación, recalcó las ganas de este Gran Premio al ser "la carrera de casa", aunque no por eso se debe "hacer un muy buen resultado". "Hay que estar entre los 10 primeros pero no hay presión. Hay que ir paso a paso", añadió.

En Moto3, Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) tratará de mantener las buenas sensaciones que le llevaron a la primera posición en Jerez y a ser segundo en Le Mans. "Fue una victoria muy emocionante, no me lo esperaba. Mi objetivo de cara ahora es estar en la cabeza de la cursa. De momento no tengo el objetivo de luchar por el Campeonato sino ir aprendiendo", reconoció.

Gabriel Rodrigo (RBA BOE Racing Team), a su vez, transmitió que el inicio de temporada no ha sido el "esperado" tras participar únicamente en tres de las seis carreras disputadas. "Hicimos una pretemporada muy fuerte pero me ha parado la progresión. En Catalunya busco ir paso a paso y mis aspiraciones van más allá de puntuar", remarcó.