Canet: "Estamos muy contentos con la moto con la que competiremos este año"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) cerró este jueves dos días de test en el Circuit Ricardo Tormo con "buenas sensaciones", "contento" con la Honda con la que competirá este temporada, al tiempo que reconoció que la caída de este segundo día le impidió aprovechar la jornada al cien por cien.

"Ayer no pudimos sacar muchas conclusiones, hacía mucho viento y decidimos no tomar riesgos innecesarios, así que no dimos más de tres vueltas al trazado. Hoy las condiciones eran mejores para rodar y hemos salido a pista a primera hora", indicó, antes de explicar su caída.

"En el tercer giro, al frenar entrando en la curva 10 se me ha cerrado la dirección y no he podido evitar irme al suelo. Esto me ha restado confianza y me ha condicionado en las siguientes vueltas pero, a medida que ha ido avanzando el día, he vuelto a recuperar poco a poco sensaciones", añadió.

Canet, superado en los últimos minutos por el holandés Bo Bendsneyder (KTM), pudo "trabajar de manera intensa con los nuevos carenados" y centrarse "en el apartado aerodinámico". "En general, las conclusiones rodando con la Honda de 2017 son buenas, hemos ido rápido y siento que se ha dado un paso adelante así que estamos muy contentos con la moto con la que competiremos este año", explicó.

Su compañero, Enea Bastianini, también llevó al límite la Honda, aunque no disfrutó de las mejores condiciones físicas, afectado de problemas estomacales ya desde el miércoles. Canet -tras un total de 77 giros- firmó el segundo mejor tiempo (1:39.807), mientras que el italiano se quedó a ocho décimas del español.

Entre los pilotos de Moto2, el más rápido del día volvió a ser el portugués Miguel Oliveira (1.35.887), superando a Fabio Quartararo (Kalex) en 17 centésimas. El francés, pupilo de Sito Pons en su año de estreno en la categoría intermedia, fue el piloto que más rodó en la pista valenciana.