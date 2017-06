Canet: "Tenemos que refinar nuestro ritmo"

Etiquetas

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado tras firmar el noveno mejor tiempo tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, sexta prueba del Mundial, que la puesta a punto de su Honda está "perfecta" y que deben "refinar" el ritmo de cara a la calificación y a la carrera.

"En el apartado de puesta a punto todo está perfecto, simplemente tenemos que refinar nuestro ritmo. El asfalto estaba en la FP2 a 52ºC, pero no lo aparentaba. Pensábamos que iba a estar muy resbaladizo, pero nos ha sorprendido comprobar que se mantenían bien las trazadas", señaló en declaraciones facilitadas por el equipo.

Comentó que en la FP1 intentaron imprimir un buen ritmo con neumáticos usados y rehuyendo el rebufo. "En esta pista las carreras son largas y hay que trabajar el saber tirar con fuerza sin la ayuda de un rebufo. En la FP2 hemos montado neumáticos nuevos, pero hemos comprobado que todavía nos falta dar un paso más para estar en el ritmo de los pilotos de referencia", argumentó.

Por su parte, su compañero Enea Bastianini fue décimo, por detrás de Canet, y comentó que hizo un cambio de 180 grados que le permitió divertirse encima de la moto y hacer "buenas vueltas con buen ritmo". "Esta mañana hemos comenzado con los mismos problemas que venimos teniendo esta temporada en casi todos los circuitos, pero para el FP2 hemos decidido tomar otra dirección y hacer un cambio de 180 grados y ha funcionado", celebró.

"Podemos decir que ha sido un día muy positivo porque este cambio me ha gustado mucho; esto me ha permitido divertirme encima de la moto y hacer buenas vueltas con buen ritmo. Al final he encontrado un poco de tráfico y no he podido hacer una vuelta limpia, pero hemos comprobado que la moto con el neumático nuevo se comporta muy bien", apuntó al respecto.

Bastianini recordó que este Gran Premio es "muy especial" para él. "Me gusta mucho ver a mis amigos de siempre que vienen a saludarme porque me dan mucha energía y esto me hace sentir verdaderamente en casa. Seguramente esta energía positiva me está ayudando mucho así que quiero corresponderlos con un gran resultado", se sinceró.