Canet: "La segunda posición me sabe a pole position"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que la segunda posición de parrilla desde la que saldrá en el Gran Premio de Catalunya le sabe "a pole position", y ha afirmado que se han adaptado "bastante bien" a la nueva modificación del trazado en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

"Este segundo mejor tiempo me sabe a 'pole position', ya que hemos estado primeros durante gran parte del fin de semana", reconoció en declaraciones facilitadas por su equipo. "Creo que esta segunda plaza es muy positiva de cara a la carrera del domingo. La última vez que ganamos una carrera también salimos desde esta posición y creo que mañana también tenemos posibilidades de luchar por la victoria, ya que nuestro ritmo es muy bueno", prosiguió.

Por otra parte, el valenciano explicó que se han "adaptado bastante bien" a la nueva modificación del trazado en el Circuit de Barcelona-Catalunya. "Creo que mañana se podrá ver un gran final de carrera en esta chicane", señaló.

Mientras, su compañero de equipo, el italiano Enea Bastianini, se ha mostrado "contento" por cómo ha ido la clasificación, en la que se ha hecho con el séptimo puesto en la parrilla, pese a que ha sido "muy complicada porque hacía más calor que esta mañana en la FP3".

"Aunque me he sentido muy en sintonía con la moto, para la última salida a pista de los cronometrados habíamos hecho unas mejoras en la configuración de la Honda, pero hemos salido en el grupo y no hemos podido cuadrar una vuelta mejor. No obstante, creo que tenemos buen ritmo rodando con neumáticos usados y si mañana hacemos una buena salida, creo que podremos estar luchando en el grupo de cabeza", concluyó.