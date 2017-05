Mir: "Hay que estar tranquilo, un 'cero' duele mucho al final del campeonato"

Etiquetas

El piloto español de Moto3 Joan Mir (Honda) ha asegurado que se veía capaz de luchar por la victoria en la última curva de la carrera del Gran Premio de España, cuando su compatriota Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) les adelantó tanto a él como al italiano Romano Fenati (Honda) para hacerse con el triunfo, pero ha afirmado que ha optado por no "soltar los frenos" ante el riesgo de que todos se fuesen al suelo.

"Esto es lo que tenemos que hacer: intentar luchar para estar delante. En la última curva hubiese podido soltar los frenos y no me hubiera adelantado -Canet-, pero igual nos vamos al suelo. Hay que estar tranquilo durante la carrera, porque un 'cero' duele mucho al final del campeonato. No pensamos en el campeonato, pero no queremos perder puntos", declaró a Movistar MotoGP tras la prueba.

Por otra parte, el balear explicó su estrategia durante la cita en el trazado jerezano. "Había estudiado una estrategia y no me ha salido del todo bien. Sabía que a final de contrarrecta, a los que tenía delante les podía adelantar; la moto iba muy bien frenando y yo me sentía muy fuerte, pero cuando me he puesto primero he dicho 'tiro a tope', y me he pasado un poco", indicó.

"En la siguiente curva he tenido un susto que casi me voy al suelo, me ha pasado Romano -Fenati- y he pensado que no estaba todo perdido y que lo podía intentar en la última curva. He hecho unas buenas rápidas, lo tenía todo estudiado para poder adelantarle, pero he frenado tarde, no lo suficiente porque no sabía que Arón -Canet- estaba detrás. Enhorabuena para él, a veces se gana, a veces se pierde y a veces, se aprende", concluyó.