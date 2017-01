Clavijo asume "con deportividad" las críticas a Baltar que vuelve a lo público "porque le gusta el proyecto"

Etiquetas

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo ha dicho hoy que asume "con deportividad" las críticas sobre el nombramiento de los cuatro consejeros que ha nombrado para iniciar su labor el próximo lunes 9 de enero, especialmente sobre el nuevo consejero de Sanidad, el grancanario José Manuel Baltar, "que ahora decide volver a lo público porque le gusta el proyecto y entiende que se pueden hacer las cosas de manera mejor", apuntó.

Así lo ha manifestado el presidente canario en declaraciones al programa 'Nada que ver', de 7.7 Radio que dirige José Luis Martín y recogidas por Europa Press para añadir que "la reacción iba a ser más que previsible para aquellos que están anclados en los viejos esquemas".

Argumentó que al frente de Sanidad ha buscado "un perfil de un gestor, que es lo que necesita la sanidad canaria pública".

Para Clavijo, "tenemos un grave problema de gestión en la sanidad canaria pública", y "los que no lo vean, no quieren que cambien las cosas", pues le preocupa que "los recursos se utilicen bien, para que bajen las listas de espera y la gente sea atendida como debe".

Al respecto, el presidente afirmó que Baltar "tiene una experiencia contrastada" y "realmente conoce el sistema público y privado".

Sobre la dimisión en bloque de la dirección del Hospital Universitario de Canarias (HUC), ha manifestado que "es un gesto más de cómo no se deben hacer las cosas" pues "si el problemas eran los presupuestos, tenían que haber dimitido antes", pero "no dejar el hospital sin dirección"; "me parece irresponsable e inconcebible " y "demuestra cómo se equivocó el anterior consejero", argumentó.