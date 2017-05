Ibai Gómez, Toquero y Alexis, los jugadores del Alavés con experiencia en finales coperas

Etiquetas

Gaizka Toquero, Ibai Gómez y Alexis Ruano son los únicos futbolistas de la actual plantilla que ya saben lo que es clasificarse para una final de Copa del Rey, siendo el central el único que sabe lo que es levantar el título.

Toquero jugó la denominada 'fiesta del fútbol' con el Athletic Club en los años 2009, 2012 y 2015, y en todas ellas también, como este sábado, con el FC Barcelona como rival. El delantero puede presumir igualmente de haber marcado, ya que hizo el 0-1 de la final de 2009 celebrada en Mestalla y que terminó con derrota por 4-1.

En la segunda, tres años después, no fue titular con Marcelo Bielsa y su participación se redujo a cerca de 20 minutos, lo contrario que Ibai Gómez que salió en el once y jugó toda la final, perdida contra los azulgranas por un claro 3-0. Finalmente, en la de 2015 del Camp Nou, el interior jugó la media hora final en sustitución del excapitán rojiblanco Andoni Iraola y el vitoriano no tuvo participación.

Por su parte, Alexis Ruano disputará su segunda final de Copa tras la que ya conquistó en 2008 vistiendo la camiseta del Valencia frente al Getafe (3-1). El central andaluz disputó los 90 minutos de un encuentro que también se celebró en el estadio del Atlético de Madrid y marcó el 2-0.

Un año antes, con apenas 21, el central también se clasificó para la final copera cuando militaba precisamente en el conjunto 'azulón'. El malagueño, que fue titular en siete encuentros de aquella edición, no jugó un solo minuto en la final que los' azulones' perdieron con el Sevilla en el Santiago Bernabéu (1-0).