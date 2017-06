Pimec erige la logística como catalizadora de la industria y las exportaciones

Etiquetas

La logística aporta 26.278 millones a la economía, el 12,63% del PIB

El presidente de Pimec Logística, Ignasi Sayol, ha erigido este jueves la logística como elemento catalizador de la industria y de las exportaciones catalanas, que volvieron a alcanzar récord histórico por sexto año consecutivo en 2016 con 65.142 millones de euros.

Así lo pone de manifiesto el estudio 'Contribución de la logística a la economía' que Sayol ha presentado en el Salón Internacional de la Logística y la Manutención (SIL 2017), que se celebra en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

Según este informe, elaborado por Pimec a partir de datos del Idescat del ejercicio 2014, la logística contribuye a la economía con un total de 26.278 millones de euros, lo que se traduce en un 12,63% del PIB.

Esta cifra incluye actividades relacionadas tradicionalmente con la logística, como el transporte de mercancías terrestre, ferroviario o marítimo y actividades de almacenamiento, pero también otras que habitualmente no se asocian a este sector pero que están vinculadas, como las tecnologías de la información o el alquiler de vehículos.

El objetivo del informe, según Sayol, es divulgar el peso real de la logística en la economía, y la patronal presentará una edición actualizada del estudio en cada una de las próximas ediciones del SIL.

CLÚSTER PIMEC LOGÍSTICA

Sayol también ha recordado la creación del Clúster Pimec Logística, que nació en marzo con el reto de establecer sinergias entre las pymes del sector y hacerlas más competitivas.

"Este clúster tendrá sentido en la medida en que sea útil y aporte valor añadido a las empresas. No se trata de un modelo artificioso", ha asegurado Sayol.

El clúster incluye a empresas dedicadas al transporte, almacenamiento, manipulación, software, hardware, ingeniería y consultoría, entre otros, y son Cil-Logística, Diagtres, Digital Mami, Enide Solutions, Esbo Logístics Systems, FC Courier, Inprous Logistics, Iteral Estudios y Servicios, Labware, Lean Focus, Mail Boxes ETC, Soler i Sauret, Transport Carlev y Van Express 2010 SLU.

El Clúster Pimec Logística ya ha recibido un reconocimiento como clúster en el ámbito europeo, con la certificación categoría bronce que otorga el ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis), y es miembro de la asociación europea ALICE (Alliance for Logistics Innovation through collaboration in Europe).