Intergift reunirá novedades de 120 marcas líderes del diseño en textil y papeles pintados

El Salón Internacional del regalo y Decoración que organiza Ifema, Intergift, reunirá novedades de 120 marcas líderes del diseño textil, papeles pintados y revestimiento mural, del 1 al 5 de febrero.

Según ha informado Ifema en un comunicado, el espacio monográfico 'Editores Textiles' representa el "mayor y más completo" referente del escenario actual y una "ocasión única" para conocer las tendencias "más innovadoras del momento".

El espacio está organizado en colaboración con la revista 'Interiores', a partir de las ideas y creatividad de la estilista especializada Paloma Pacheco Turnes.

Además, la zona de tendencias permitirá al visitante introducirse en un catálogo gigante en el que podrá descubrir toda una serie de propuestas capaces de transformar las sensaciones que se perciben de los espacios.

Esta zona de tendencias también invitará a los asistentes a participar de su photocall y concursos en redes sociales #InterioresenIntergift, que sortearán suscripciones gratuitas a la revista INTERIORES y algunos premios más.

'Editores Textiles' contará con la participación de marcas de la talla de Alhambra, Aldeco, Alpujarreña, Armani Casa by Rubelli, Coordonne, Cole&Son, CS BY Baldaquino, Damaceno&Antune, Dedar, Dolz, Equipo DRT, Etro, Elitis, Evo Fabrics, Gancedo, Gordon, Guell Lamadrid, Harlequin, Les Créations de la Maison, Little Green, James Malone, KP, Pepe Peñalver, Lemurier, Novadecor Group, Yutes, Pepa Pastor, Pepe Barrientos, Pierre Frey, Romo, Sanderson, Sette, Ted Baker, Tres Tintas Barcelona, Ybarra& Serret, Serendipity Fabrics, ZE',conzeta, y los últimos diseños de Lorenzo Castillo para Gastón y Daniela, entre otras.