Conoce las predicciones del horóscopo vikingo para 2017 ¿Cuál es tu runa?

Runa NAUDHIZ para Capricornio: del 21 de diciembre al 4 de enero

Durante este año, los nacidos bajo este signo habrán de estar atentos a las restricciones y límites que se imponen tanto ellos mismos como los demás. Ambos son difíciles de manejar y no debemos dejar que nos encorseten y nos priven de paz y felicidad.

Es importante que dediquemos tiempo a identificar nuestra sombra, nuestro lado oscuro y reprimido, aquellas partes en las que no nos hemos permitido crecer, dando como resultado debilidades que proyectamos en los demás. Trabaja con la sombra. Examina qué es lo que hay dentro de ti que lleva el infortunio y la infelicidad hacia tu vida. Tu propósito este año es poder mirar a esa sombra con una sonrisa, dejar crecer todo lo que la conforma.

Es el momento de reconocer las dificultades, derrotas y negaciones como maestras, guías y aliadas. Este año te aguarda un gran crecimiento personal.

Runa ALGHIZ para Capricornio: del 5 al 19 de enero

Los nacidos bajo este signo deberán intentar controlar sus emociones ante los eventos del año que comienza. Se avecinan tiempos de transición y cambios en el curso de la vida. Son momentos de autocambio, y es importante que no te dejes someter por tus emociones, tanto las intensas como las de baja intensidad.

Te encontrarás con nuevos retos y oportunidades en este nuevo año, pero cuidado, pues con ellos vienen transgresiones y malas influencias que deberás detectar confiando en tu intuición. Debes mantener un espacio abierto a tu alrededor y estar atento a las señales de advertencia. Recuerda que la acción en el momento apropiado y la conducta correcta son la única protección verdadera.

Si encuentras dolor, obsérvalo y quédate con él. No trates de esconderte ni de escapar de la vida negando lo que está sucediendo. Progresarás, y saberlo es tu protección.

Presta especial atención a tu salud y ayuda con las cargas que otros llevan. Observa cuidadosamente las asociaciones que formes en ese momento. Si quieres involucrarte con personas que te estén utilizando como un objeto, se consciente de ello y asume la responsabilidad de tu propia posición.

Entonces habrá solo beneficios.

Runa ISA para Acuario: del 20 enero al 3 de febrero

Quizás tu única opción sea el sometimiento o la resignación. En este momento es necesario tener paciencia y aparcar los logros, ya que son improbables.

La actividad útil se ve 'congelada', y esto es porque te aferras a principios antiguos e inútiles que no te dejan avanzar. Es el momento de soltar, de dejar esa sensación de no estar en contacto con la vida y comenzar a crecer y sentirte libre, pero para ello es probable que tengas que dejar de lado viejas ideas y viejas relaciones que ya no te aportan equilibrio ni felicidad. Descarta, suelta y limpia lo pasado. Esto es lo que traerá el deshielo.

Tal vez requieras de un sacrificio del ego, pero que esto no te dé miedo, hay mucho éxito detrás de este trabajo. Puede que nos dé miedo soltar aquello a lo que nos encontramos aferrados, pero ha llegado el momento de hacerlo si no hay salida y nos arrastra a la infelicidad. No esperes contar con apoyo ni ayuda amigable, confía en tu propio proceso, sé paciente, y espera las primeras señales de tu propia primavera y tu renacimiento. Ten paciencia y no te obstines en imponer tu voluntad.

Runa PERTHRO para Acuario: del 4 al 18 de febrero

Es una runa de gran poder que simboliza el destino, pero no en el sentido que le damos actualmente, no en el sentido de predestinación, si no en el sentido de la misma acción que puede realizarse para conseguir lo deseado.

A los nacidos bajo este signo les esperan grandes éxitos durante este año tanto en lo personal como en lo laboral. Si ponen todo su empeño en conseguir lo que se propongan, podrán llegar a ello. Es el momento de tomar en sus manos su propio destino y llegar lejos.

Deberá tener en cuenta las leyes de causa y efecto que marcan esta runa, no podremos esperar gran cosa sin esfuerzo y tendremos que tener muy en cuenta las propias acciones a la hora de lograr un resultado. Deberá dar para recibir. Esta runa tiene relación con los principios Kármicos y esa es la ley que deberán aplicar los nacidos bajo este signo a sus propósitos durante el año presente.

No se obtendrá nada sin esfuerzo y todo lo que haga se le devolverá. Deberá tener esto en cuenta si quiere cosechar los éxitos que se le presentan. Tu futuro está en tus manos.

Runa JERA para Piscis: del 19 de febrero al 5 de marzo

Jera pronostica beneficios durante este año en cualquier actividad o empeño al que te estés dedicando. Aun así, no puedes esperar resultados rápidos, un año simboliza un ciclo completo antes de la siega, la cosecha o la liberación.

Es el momento de cultivar con cuidado y dedicación la semilla plantada. Si continúas perseverando el éxito esta cercano. Pero ten en cuenta que tampoco puedes apresurar la cosecha, adelantar acontecimientos en un momento como este puede estropear todo el trabajo realizado y alejarte de tu meta. La paciencia será esencial durante este año en el que recogerás grandes éxitos gracias al trabajo llevado a cabo hasta ahora.

Jera simboliza la recompensa por las acciones honorables, y ha llegado el momento de obtener tales éxitos. En el terreno personal y material, este es un año propicio y lleno de alegrías y felicidad.

Esta runa se asocia con el águila, de quien debemos aprender en este año que entra a sobrevolar los problemas y esperar el momento propicio para recoger lo conseguido. Teniendo siempre la vista sobre las posibles implicaciones de nuestros actos.

Runa EIWHAZ para Piscis: del 6 al 20 de marzo

Los nacidos bajo este signo tendrán obstáculos que superar durante este nuevo año. Pero deben tener en cuenta que a la vez que somos puestos a prueba obtenemos el poder de conjurar el bloqueo y la derrota y desarrollamos, a la vez, una aversión a las conductas que provocan tensión en nuestras vidas, ya sean propias o ajenas.

Esto nos ayuda a cortar lazos que no nos aportan bienestar y conseguir un mayor estado de armonía. Si encuentras obstáculos en tu camino, recuerda que aún un retraso puede resultar beneficioso. Ten presente que en las derrotas hay mucho que aprender, y que uno puede caer en el camino, pero lo importante es levantarse y seguir caminando.

El consejo más importante de esta runa es el de la paciencia, este año deberás hacer por no presionar las cosas, pues así no obtendrás lo que deseas. No debes agitarte, ni mostrarte necesitado ni codiciar un resultado deseado. Intenta encontrar la paz de espíritu y la serenidad. Esta runa anuncia un tiempo de espera, esperar a que un pozo se llene de agua, o a que una fruta madure en su rama. No debes recoger la fruta antes de tiempo, sino ser paciente, así es como podrás disfrutar de todo su sabor.

Es necesario que pongas en funcionamiento toda tu perseverancia y previsión durante este año. La habilidad de preveer las consecuencias antes de actuar es señal de un ser profundo, procura enfocarte en este sentido. Tal vez pases por momento difíciles, pero estos serán sin duda significativos.

Céntrate en poner en orden tus asuntos, tu hogar y ser claro contigo y con los que te rodean.

Runa FEHU para Aries: del 21 de marzo al 5 de abril

Fehu representa la abundancia, la riqueza y posesiones. Habla de las ganancias en la vida, pero no se ciñe sólo a lo material si no también, a lo espiritual, las ganancias que puede aportar al bienestar la “paz de espíritu”, buscar estar en paz con uno mismo teniendo lo que necesita.

Otro interés de Fehu, es conservar lo que ya ha sido ganado, no sólo las posesiones materiales si no, los propios logros y las metas. Conservar pequeñas cosas que ya damos por hechas en muchas ocasiones y que no valoramos lo suficiente, pero que son los granos de arena, que al final, forman nuestra felicidad.

Los nacidos bajo este signo son fuertes y poderosos, tienen la potencia de realizar todos sus sueños y eso es lo que les depara este 2017, mas deben tener cuidado en no perder, en el camino de conseguir sus nuevas metas, los bienes ya atesorados, las metas logradas, conduciéndose sin freno y perdiendo su verdadera fuerza que reside en las cosas pequeñas que forman su vida: la amistad, la pareja, la familia, los hobbies que provocan su sonrisa... esos son los bienes que debe atesorar, para poder seguir manteniendo su fuerza de cara al nuevo año, de cara a los nuevos retos que se le presentarán.

Runa DAGAZ para Aries: del 6 al 20 de abril

Los nacidos bajo este signo, se encuentran en el momento propicio para un cambio, quizás ese giro de 180º que siempre has querido darle a tu vida y has estado postergando durante largo tiempo, este es el momento de darle luz verde y realizarlo. El nuevo año es el mejor momento para un cambio de vida, y los Dagaz están en el mejor momento para llevarlo a buen puerto, hay una gran señal de prosperidad para ellos, y es probable que consigan el éxito.

Si ya están embarcados en una gran empresa, es probable que este año consigan grandes resultados, ya sea en el terreno profesional o en lo que concierne a lo personal.

Dagaz es además la síntesis de los poderes del día y la noche, conoce ambos mundos y puede utilizar a su favor ambas energías. También representa el fuego del hogar y la luz mística, por lo que estamos, sin duda, ante un signo poderoso, capaz de conseguir aquello que se proponga, si lucha lo suficiente como para merecerlo.

Runa URUZ para Tauro: del 21 de abril al 5 de mayo

Los nacidos bajo este signo son fuertes y, a veces, un poco tozudos, pero eso en ocasiones puede ayudarles a conseguir sus metas cuando todos pierden la fe o la confianza. Él continúa hasta llegar hasta sus metas y nunca desfallece, esa es su esencia.

En este año los Uruz se verán ante un nuevo comienzo, algo que les depara mucha felicidad, pero para llegar a ello deberán cerrar antes viejos ciclos y viejas heridas aún latentes o romper con apegos al pasado. Este proceso puede resultar difícil pero es necesario deshacerse de lo viejo, para abrirse a lo nuevo, a las nuevas experiencias, nuevos retos y nuevas personas que aporten la felicidad que tanto necesitamos en nuestra vida.

Es el momento de salir de la 'zona de confort' y enfrentarnos a nuestros miedos para poder conseguir el auténtico equilibrio y crecimiento como personas. Por mucho miedo que puedas sentir ante el cambio, no dejes que esto te paralice, pues tienes más que ganar que perder en la búsqueda de tu felicidad.

Runa OTHILA para Tauro: del 6 al 21 de mayo

Es la runa de la adquisición y los beneficios, y está asociada a los bienes inmuebles. El beneficio de esta runa va aparejado a una renuncia, ya que forma parte de la iniciación al igual que Uruz.

Los nacidos bajo este signo se encontraran también ante nuevos proyectos y metas para los cuales deberán desprenderse de lo viejo pero, a diferencia del signo anterior, en ellos implicará en muchos casos retirarse a la tranquilidad o permanecer un tiempo apartado de la rapidez del mundo para poner sus ideas en orden y poder enfrentar mejor todos los retos del nuevo año.

A veces es necesario volvernos un poco hacia nosotros mismos para poder abrirnos más tarde a los demás y dar lo mejor de lo que tenemos. Será muy importante que tengamos tiempo para pensar sobre lo que queremos y sobre nosotros mismos durante este año antes de emprender los cambios que nos aguardan. De esta forma, se tomarán las mejores decisiones.

Runa THURISAZ para Géminis: de 22 de mayo al 4 de junio

A través de la puerta puedes ver el reflejo de lo que realmente escondes bajo tu piel, tus deseos, tus sueños y tus metas más personales, lo que atesoras sólo para ti. Este año es el momento de tenerlas en cuenta, de cara a ponerlas en marcha. Pero la runa nos habla de paciencia, de espera, de contemplar aquello que deseamos pero no para ponerlo en marcha prontamente, sino para meditar su conveniencia, ser paciente, y hacer aquello que deseamos en el momento apropiado. Este año no tengas prisa, y piensa bien aquellos proyectos que quieras poner en marcha, ten paciencia y encontrarás el momento apropiado, no lo precipites.

“Visualízate de pie frente a una puerta sobre una colina. Tu vida entera se extiende atrás de ti, hacia abajo. Antes de dar un paso haz una pausa y revisa el pasado: los aprendizajes y las alegrías, los triunfos y las penas, todo lo que te trajo hasta aquí. Obsérvalo todo, bendícelo todo, suéltalo todo. Pues es soltando el pasado como recuperas tu poder. Atraviesa la puerta ahora.”

Runa INGUZ para Géminis: del 5 al 20 de junio

A los nacidos bajo este signo se les presenta la oportunidad de completar proyectos que hayan puesto en marcha tiempo atrás o que hayan quedado aparcados. Es el momento de retomarlos, de poner todo el entusiasmo en ellos y llevarlos al éxito.

Para aquellos que están pasando por un estado de ánimo complicado es el momento de darle un giro, de cambiar el rumbo emocional, de embarcarse en algo diferente, romper con la rutina y las obstrucciones y derribar nuestros muros mentales. A veces implicará romper relaciones que están siendo dañinas para nosotros y a las que nos aferramos, o incluso dejar atrás ideas o patrones culturales que no nos están dejando ser nosotros mismos o alcanzar la felicidad y la paz de espíritu.

Se trata de dar a luz una nueva vida, el nacimiento siempre comporta miedos y peligros pero también muchas alegrías y felicidad y un futuro por delante. Por supuesto tenemos que prepararnos para esto, y la runa aconseja un período de preparación, centrados, con prudencia y con los pies en la tierra, para planificar nuestras decisiones y para poder llevar a cabo todos los cambios del año satisfactoriamente.

Runa ANSUZ para Cáncer: del 21 de junio al 5 de julio

Los nacidos bajo este signo deben estar muy atentos este año, pues la llegada de importantes noticias o dones no se hará esperar, aunque en ocasiones será necesario permanecer atento y no rechazar los regalos que se nos puedan ofrecer. Por pequeños o sin importancia que puedan parecernos, pueden marcar un antes y un después en nuestra vida y acabar adquiriendo una alta relevancia.

Es la runa de Loki, un antiguo embustero entre los dioses nórdicos, pero a veces, incluso los pillos y los mentirosos pueden traer sabiduría. Puedes esperar cualquier cosa, una nueva vida está por llegar, un cambio importante, que aunque pueda parecer complicado al principio, con el tiempo te traerá la felicidad y el equilibrio espiritual.

Así mismo, Ansuz nos habla de la solidaridad familiar, es importante tener en cuenta que para recibir hay que dar, y este año los nacidos bajo su signo deberán poner mucho en práctica la solidaridad si quieren recibir todos los dones esperados.

Runa LAGUZ para Cáncer: del 6 al 22 de julio

Es el momento de limpiar, reevaluar, reorganizar y realinear. Es una runa con mucha sabiduría. El éxito para los nacidos bajo este signo, durante este 2017, pasará por contactar con su lado más espiritual, por cultivar el espíritu y crecer en ese sentido. Es algo que muchas veces tenemos olvidado o aparcado, pero para alcanzar el equilibrio es necesario cultivar el espíritu, prepárate para una autotransformación y así es como encontrarás tuauténtico camino este año, renaciendo y contactando con lo más profundo de tu ser, con tu esencia misma.

Laguz también nos alerta ante el esfuerzo excesivo, quizás se está poniendo demasiado empeño en lograr algo que no conseguimos y esto nos está debilitando, produciéndonos sufrimiento. Es el momento de meditar si lo más beneficioso no sería una retirada a tiempo. No llegar a conseguir lo que nos proponemos no es un fracaso, al menos lo hemos intentado, pero si no se consigue, es inútil seguir invirtiendo tiempo y esfuerzo en lograrlo,pudiendo poner nuestras energias en otros proyectos que sí nos reporten ganancia y equilibrio. Esto es aplicable tanto al campo personal como al laboral.

Para lograr el éxito en este año lo único que necesitarás es entrar en contacto con tu lado espiritual.

Runa RAIDO para Leo: del 23 de julio al 6 de agosto

Los nacidos bajo este signo tendrán que enfrentarse a un viaje hacia la autocuración, donde el valor deberán encontrarlo en ellos mismos, en el maestro interno, el yo interior. Tu eres quien mejor se conoce a sí mismo, quien sabe los caminos que has recorrido y los que te quedan por recorrer.

Es importante durante este año, que disfrutes del momento presente, sin intención de movimiento, centrándote en lo que estás viviendo ahora, es sin este afán de movimiento, como desaparecerá el remordimiento y cesarán las obstrucciones. Se trata de 'hacer sin hacer', esperando que todo ocurra por sí mismo.

Se busca la unión perfecta y armónica, pero la unión del cielo y la tierra no puede ser forzada, deberás regular cualquier tipo de exceso en tu vida durante este año, no dejando que pesen en exceso las cuestiones materiales sobre tu viaje hacia el 'yo interno'. Esta parte del viaje a tu interior no debe ser compartida, guarda esta parte para ti, de forma que te permita meditar y pensar las cosas por ti mismo, con calma sin la influencia ni siquiera de aquellos que opinan igual que tú. Esto puede abrirte nuevos caminos, conseguirás conocerte mejor y te llevará a un mayor equilibrio y paz de espíritu. Al final de este camino te espera una gran alegría, procura preservar el tiempo contigo mismo porque es tan importante como el tiempo compartido con los demás.

Runa MANNAZ para Leo: del 7 al 22 de agosto

La esencia de esta runa es el agua y su punto de comienzo es el yo. Durante este año será importante que cultives y mantengas una adecuada relación con el 'yo', partiendo de ello todas las demás relaciones.

Será importante también que mantengas tu modestia. A pesar de tus grandes logros será importante que mantengas los pies en el suelo, de forma que puedas seguir viendo el futuro con claridad y dando los pasos adecuados. Que tus éxitos no te hagan confiarte ni ver el mundo erróneamente, alégrate por ti pero no pierdas el equilibrio.

Mantente abierto a todo, no seas intolerante, cerrado ni juzgues sin conocer. Procura vivir la vida ordinaria de una forma no ordinaria, es decir, disfruta de las pequeñas cosas, encuentra la creatividad dentro de la rutina, no dejes que el día a día te asfixie y dale tu toque a cada situación disfrutando de cada momento. Recuerda en todo momento lo que fue y lo que es, y sobre todo, enfócate en lo que permanece. Tu año debe centrarse en disfrutar de cada paso, enfocándote en lo verdaderamente importante, que es lo que en muchos casos nos pasa desapercibido.

Si procuras centrarte, disfrutar del momento y mantenerte en todo momento modesto y en tu sitio, nada podrá contigo en este 2017.

Runa KENNAZ para Virgo: del 23 de agosto al 6 de septiembre

Es la runa para el inicio de las actividades, la claridad, el trabajo y la seriedad. Es el momento de poner todo ello en práctica para avanzar. Te esperan grandes sorpresas en lo laboral que te llevarán al éxito si pones en juego todo tu potencial y esfuerzo. Debes emplear la luz de Kennaz para distinguir lo que es trivial y anticuado y que ya no te sirve en tu vida. Identificar aquello que está obstaculizando tu felicidad, ya sean hábitos o ideas, e intentar cambiarlos de cara al logro de tus metas, iluminando tu oscuridad.

En las relaciones encontrarás durante este año una apertura mutua, podrás ser el detonador, marcar los tiempos y hacer crecer la relación de forma que sea más madura y mas armoniosa para ambos.

Date cuenta que mientras por un lado estás limitado y eres dependiente, por el otro existes en el centro perfecto donde las fuerzas armónicas y benéficas del universo se fusionan e irradian. Tú eres ese centro.

Puesto de una manera muy sencilla: si has estado practicando una operación en la oscuridad, ahora hay suficiente luz para darte cuenta de que el paciente sobre la mesa de operaciones eres tú mismo.

Runa EHWAZ para Virgo: del 7 al 22 de septiembre

Los nacidos bajo este signo, se enfrentarán a un período de transición, de cambios físicos, nuevas moradas, nuevas actitudes o nueva vida. Simboliza el movimiento en el sentido de mejorar cualquier situación.

Es el momento del progreso y del desarrollo, encontrarás el crecimiento, aunque de un modo gradual a partir de pequeños cambios. Esto puede aplicarse al crecimiento de un negocio o al desarrollo de una idea.

En el campo de las relaciones personales, quizás necesites pasar por ciertos cambios para mantener el desarrollo y la vida. Necesitarás esfuerzo y constancia para llevar tus relaciones hasta el éxito.

Deberás cultivarte a ti mismo para que todo lo demás comience a funcionar como deseas. Es el momento de volverse una vez más y encarar el futuro con confianza, preparado para compartir la buena fortuna que está por llegar. Compartir es importante, ya que se relaciona con el poder del sol para fomentar la vida e iluminar todo con su luz.

Runa GEBO para Libra: del 23 de septiembre al 7 de octubre

Una unión importante se avecina durante este año, pero intenta no dejarte perder en ella, recuerda que los vientos del cielo deben bailar entre los dos si quieres una relación armónica. A pesar de la emoción del momento que debes disfrutar, no olvides mantener tu propia esencia, tus propios intereses y tus propias amistades. Las verdaderas uniones sólo se logran siendo seres completos y singulares, no mitades. Tenlo siempre presente.

Otra unión importante durante este año será la tuya con tu propia espiritualidad, no pierdas de vista esta parte, muchas veces un poco olvidada en la rutina del día a día y dedica un poco de tu tiempo para conocerte a ti mismo y conectarte con el universo, para meditar y calmarte. Esto puede ayudarte en momentos de duda durante este año, aclarando tu mente de cara a tomar las decisiones adecuadas.

Recuerda siempre que la unión no constituye solo algo físico, sino también psíquico, y este es el poder más importante y que se mostrará como el mayor pilar de lo que vas a encontrar este año. No pierdas tu esencia pero, muéstrate dispuesto a dar y recibir. Esta unión va guiada a la consecución de un resultado así que no la dejes escapar.

Runa BERKANA para Libra: del 8 al 22 de octubre

Este año es un año de florecimiento y maduración para los nacidos bajo este signo. Es importante que penetres profundamente en las cosas con cuidado y atención. Para alcanzar el éxito tu voluntad debe ser clara y controlada, y tus motivos deben ser los correctos. Huye de viejos rencores y ataduras, para renacer en la paz de espíritu y la felicidad. Disipa tus propias resistencias y conseguirás todos tus objetivos.

Deberás limpiar cada rincón oscuro, es el momento de cambiar todo aquello que te roba la felicidad, de derribar todos esos obstáculos que tú mismo te pones en el camino. Requerirás modestia, paciencia, justicia y grandes dosis de generosidad para llegar a buen puerto con todas tus metas del año.

Recuerda remover bien el terreno para poder plantar la semilla de tu nueva vida y felicidad y que esta crezca adecuadamente, dándote los frutos esperados.

Runa WUNJO para Escorpio: del 23 de octubre al 6 de noviembre

Wunjo representa la rama que da frutos. Han terminado los tiempos oscuros para los nacidos bajo este signo y es el momento de que se acerquen a sí mismos. Ha ocurrido el cambio y es el momento de recoger las bendiciones que Wunjo te ofrece, ya sea en forma de ganancias materiales, personales o espirituales.

Es el momento de comprender. Tenías el conocimiento de lo que necesitabas y estaba ocurriendo, pero no la comprensión de ello. Es el momento de llegar al entendimiento profundo de lo que te está pasando y abrirte a nuevos caminos.

La luz que antes se encontraba bloqueada ahora te cubre. Esta nueva claridad quizás requiera renunciar a planes existentes, ambiciones o metas, que te están haciendo infeliz y produciéndote una presión innecesaria. Es necesario que abandones todo aquello que no te deja seguir creciendo y estar en armonía con el mundo y que abras la puerta a la renovación que Wunjo te ofrece en este nuevo año.

Runa TIWAZ para Escorpio: del 7 al 22 de noviembre

Deberás mantenerte fuerte y ser persistente, centrándote más en el proceso que en los resultados, disfrutando de lo que haces más del para qué lo haces. Los nacidos bajo este signo deberán estar atentos a no ser la piedra en su propio camino durante este año que entra.

Esta runa lleva incorporada la 'espada de la discriminación' que permite cortar lo viejo, lo muerto y ajeno que muchas veces arrastramos con nosotros mismos y obstaculiza nuestra vida y la consecución de la felicidad.

Una de las virtudes de esta runa es la paciencia, y habrá que tenerla en cuenta de cara a la persistencia necesaria durante este año y a esperar el momento propicio para cada acción que nos propongamos. Debes mirar hacia el interior, ahondar en los fundamentos de tu propia vida, y ahondar en las necesidades más profundas de tu propia naturaleza para aprovechar todos tus recursos. Es el momento de moldear el carácter.

Tienes mucho trabajo psíquico que realizar contigo mismo durante este año si quieres superar las pruebas y llegar al éxito, y esto sólo lo lograrás conociéndote a ti mismo, con paciencia y perseverancia y luchando contra los obstáculos, incluso los que tu mismo te pongas, ya sean materiales o en muchos casos, mentales.

Runa HALAGAZ para Sagitario: del 23 de noviembre al 7 de diciembre

Los atributos de esta runa son el cambio, la liberación, la libertad y la invención. Y esto es todo lo que les espera a los nacidos bajo este signo en este nuevo año que comienza. Te encontraras con una gran necesidad dentro de la 'psique' de liberarse de la identificación constrictora con la realidad material y de experimentar el mundo.

Es la runa que nos muestra que a veces el descontrol es bueno, que puede ser beneficioso para la mente y de él se pueden extraer muchos aprendizajes. Este año encontraras situaciones que aunque parezcan descontroladas y te desconcierten, te traerán éxitos y aprendizajes muy beneficiosos. No olvides estar atento y no rechaces las experiencias simplemente porque te saquen de tu zona de 'confort', acéptalas y disfrútalas. Es así como conseguirás tus objetivos durante este año.

En muchos casos todo esto va a suponer la destrucción de ideas y principios antiguos, lo que te hará crecer mucho personalmente durante este año, dejando de estar atado a principios que no te dejan avanzar y dándote las fuerzas para contínuar hacia adelante. No en vano, es la runa de la discontinuidad radical, anuncia grandes cambios. Este año es el año de ser tú mismo más que nunca, de creer en ti y avanzar.

Runa SOWILO para Sagitario: del 8 al 20 de diciembre

Te has esforzado mucho en llegar a donde querías, a ser quien querías ser. Sin embargo, aquello a lo que estás tratando de llegar es lo que ya eres. Vuelve a ti mismo y valora lo que tienes, lo que has logrado y contempla tu valía. Muchas veces estamos tan empeñados en llegar a la perfección que no valoramos todo lo que ya tenemos y hemos conseguido.

Sé consciente de tu esencia y dale forma de un modo creativo. Esta runa marca una regeneración profunda de ti mismo durante este año, quizás disminuyendo la presión que ejerces sobre ti mismo.

Tal vez sea el momento de retirarte de una situación apremiante, especialmente si la misma situación o las personas que la rodean te presionan para que derroches tu energía en ello ahora. Quizás sea mejor una retirada a tiempo para centrarte en ti mismo y lograr el equilibrio espiritual antes de dar el siguiente paso. Es el momento de cerrar ciclos y deshacerte de lo que no te hace bien.

También es el momento de que la luz penetre en esa zona de ti mismo que ha permanecido en la oscuridad y en el secreto, admitiendo algo que por mucho tiempo has negado. No puedes llegar al equilibrio y a la felicidad negando una parte de ti mismo, y ha llegado el momento de sacarla a la luz. Este año es el momento más propicio.