El reloj del fin del mundo está a dos minutos y medio del Apocalipsis

El armamento nuclear, el cambio climático y las amenazas bacteriológicas son algunos factores que amenazan la supervivencia humana. El Reloj del Fin del Mundo marca cada año lo cerca que estamos y sí estamos más cerca que nunca. Estamos más cerca de la media noche del fin del mundo, exactamente 30 segundos más cerca que es lo que se ha adelantado el reloj.

Estamos ahora a dos minutos y medio de distancia. El Boletín de los Científicos Atómicos dijo que está viendo un aumento en los peligros para la humanidad, desde el cambio climático a la guerra nuclear. Su acción no tiene precedentes.

Seis años sin moverse entre 1953 y 1960

El escenario es el más cercano al que llegó el reloj a la medianoche desde 1953, cuando los científicos lo movieron a dos minutos de la medianoche después de ver tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética probar las bombas de hidrógeno. Permaneció en esa marca hasta 1960."No se equivoquen, este ha sido un año difícil", dijo Rachel Bronson, directora ejecutiva y editora del Boletín de los Científicos Atómicos, cuando el nuevo escenario fue anunciado el jueves. "Las palabras importan. No tanto como los hechos, pero importan mucho", aseguró una portavoz del panel antes de anunciar la nueva situación

Explicando su movimiento, la Junta de Ciencia y Seguridad del Boletín dijo:"A lo largo de 2016, el panorama mundial de la seguridad se oscureció cuando la comunidad internacional fracasó en la lucha contra las amenazas existenciales más urgentes, las armas nucleares y el cambio climático ... Esta situación mundial ya amenazante fue el escenario de un aumento del nacionalismo en todo el mundo en 2016, incluso en una campaña presidencial de Estados Unidos durante la cual el vencedor, Donald Trump, hizo comentarios inquietantes sobre el uso y la proliferación de armas nucleares y expresó incredulidad en el abrumador consenso científico sobre el cambio climático.

La junta criticó aún más al presidente Trump , diciendo que "a pesar de que él acaba de tomar posesión del cargo, las declaraciones intempestivas del presidente, la falta de apertura a los consejos de expertos y las dudosas nominaciones del gabinete han empeorado la situación de la seguridad internacional".El ajuste del Reloj Doomsday no cambió a partir de 2015 , cuando saltó de dos a tres minutos antes de la medianoche, el más cercano a la medianoche desde la primera era de las pruebas de la bomba de hidrógeno.

Nació en 1947 por la amenaza nuclear

Creado en 1947, el Reloj Doomsday fue concebido por científicos que habían participado en el Proyecto Manhattan. Inicialmente visto como un indicador de la probabilidad de un desastroso conflicto nuclear, ahora también incluye otras amenazas , como el cambio climático, las armas biológicas y las amenazas cibernéticas.Es la primera vez en la historia de 70 años del Reloj Doomsday que el consejo asesor ha ajustado el reloj en 30 segundos.

La decisión de avanzar el reloj fue anunciada en el Club Nacional de Prensa, donde los oradores incluyeron a los miembros de la junta, el ex embajador de EE.UU. en las Naciones Unidas Thomas R. Pickering y el físico Lawrence Krauss. Un evento simultáneo se llevó a cabo en la Universidad de Stanford que contó con el gobernador de California Jerry Brown, el ex Secretario de Estado George Schultz y el ex Secretario de Defensa William Perry.

¿Por qué se acerca el reloj a la noche del Apocalipsis?

La situación de Siria y de Ucrania es uno de los puntos que ha hecho que los expertos adelanten el Apocalipsis, también, el poco interés hoy de Rusia y EEUU por controlar las armas nucleares. Corea del Norte también ha hecho este año más pruebas nucleares que nunca, dos al mes, y amenaza con lograr misiles de largo alcance.

Las dudas sobre el pacto con Irán, la inestabilidad del cumplimientos de los acuerdos contra las reducciones de dióxido de carbono ahora con Trump en el poder, van a provocar, de producirse más alarma nuclear por un lado y un frenazo en las políticas para mantener las temperaturas mundiales.

El calentamiento, según los expertos, es una realidad porque estas ha alcanzado un aumento del nivel del mar que puede ser catastrófico, cambiar los patrones de lluvia que amenazar la agricultura, las tormentas incontrolables, reducen la biodiversidad, alterar la química del océano.

La relación entre el aumento del dióxido de carbono atmosférico y los niveles y el aumento de la temperatura terrestre han sido investigado durante décadas, pero ahora se ponen en duda.

Por otro lado, si la apuesta es la energía nuclear, más de 400 centrales nucleares tienen una edad de 30 años, lo que limita la seguridad. Los premios Nobel que son los relojeros de este reloj piden líderes de verdad, alertan contra el populismo y dicen que la humanidad está en riesgo si sigue este camino.