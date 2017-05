Encuentran a un perro abandonado con el hocico y las patas atadas

Etiquetas

Ha vuelto a ocurrir. El abandono de perros es un problema en el mundo entero. Mucha gente deja de lado a su mascota, ya sea porque no puede cuidar de ella o porque se han hartado del animal. Pero es que esto va un paso más allá: no es que le abandone y el perro pueda buscarse la vida, es que lo ata para que muera poco a poco, que no pueda moverse ni ladrar. Su dueño quería su muerte.

Esto ocurrió en Robstown, Texas. Según cuenta 'The Dodo', dos fontaneros se dirigían al trabajo por una carretera cuando vieron algo extraño en una zanja. En un primer momento no estaban seguros de lo que habían visto, pero al acercarse un poco más, distinguieron que era un cachorro con las patas y hocico atados, abandonado para que muriera lentamente.

Carlos Carrillo, uno de los dos fontaneros fue quien cortó las ataduras: “Parecía que estaba bien. Era muy cariñoso y le gustaba la atención. Probablemente llevara ahí un día más o menos”, declaró a 'The Dodo'.

Rápidamente lo llevaron a la protectora de animales 'Peewee's Pet Adoption' que había cerca, donde le hicieron un reconocimiento físico en el que comprobaron que se encontraba bien de salud, aunque tiene gusanos en el corazón, una dolencia que no es grave, pero necesitará tratamiento.

Un portavoz de la protectora aseguró a 'The Dodo' que “no dejaba de mover la cola de lo feliz que estaba. Es un perro muy bueno”.