MADRID. AHORA MADRID Y PSOE ABREN LA PUERTA A PROHIBIR LOS CIRCOS CON ANIMALES

- El Ayuntamiento estudiará su participación en espectáculos. Ahora Madrid y el PSOE llevarán este martes al Pleno municipal una proposición que insta a elaborar una ordenanza que “recoja los derechos de los animales a ser respetados” y a “no ser víctimas de maltrato”. Aunque el texto no pide prohibir los circos con animales, sí solicita al cuerpo técnico del Consistorio que estudie tal prohibición.Pese a lo publicado en algunos medios, la proposición no pide la prohibición de los circos con animales salvajes, sino que insta a recoger por escrito sus derechos y las garantías con las que deben contar estos espectáculos, según ha podido comprobar Servimedia. No obstante, sí anima al cuerpo técnico a valorar la viabilidad de la prohibición.Por tanto, la medida se queda a medio camino de lo que defiende la ONG Ecologistas en Acción, que pidió al Ayuntamiento de Madrid una ordenanza tajante en este sentido que “impida el uso de animales en espectáculos circenses”, ya que “detrás de cualquier participación de animales en números circenses existen centenares de horas de castigo”.Fuentes socialistas consultadas por Servimedia explicaron que la proposición pretende ser “garantista” y que por esta razón no se insta directamente a la prohibición, sino que se solicita un estudio de viabilidad.Por su parte, el circo Quiros se manifestará mañana frente al Palacio de Cibeles, sede del Consistorio, para mostrar su rechazo a esta medida.