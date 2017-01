Un perro muere tras abandonarlo a 30ºC bajo cero por no poder subirlo a un avión

Etiquetas

El abandono de una mascota es algo terrible. Eso es lo que ha hecho una pareja de Rusia, que dejó a su perro Tori a las afueras del aeropuerto de Koltsovo, porque el animal no podía acceder al vuelo. ¿La causa? La pareja no había cumplido con el papeleo de manera correcta para que el perrito pudiera embarcar.

Como consecuencia de las frías temperaturas, unos 30 grados bajo cero, según informa el 'Daily Mail', el perro fue encontrado muerto tres días después. Mientras, la pareja disfrutaba de sus vacaciones en Alemania. Cuando llegaron a Hamburgo, sus hijos empezaron a preguntar por el animal. Entonces, la mujer decidió escribir un anuncio: "Estamos buscando a nuestro perro. Es de color canela. Lo dejamos en el aeropuerto porque no le dejaron subir al avión".

"Si hubiéramos conocido el problema, el animal estaría vivo"

El pobre perrito fue encontrado en una zona del aeropuerto a la que no suele ir nadie. "No puedo creer que alguien sea capaz de hacer una cosa así", ha dicho un portavoz del aeropuerto al medio británico. Además, ha criticado al matrimonio porque no buscó ayuda en el aeropuerto para encontrar una solución al problema: "Si hubiéramos conocido el problema, el animal estaría vivo".

Desde el aeropuerto afirman que cuando preguntaron al hombre qué es lo que había hecho con el perro, respondió que se lo había "dejado a un amigo". Más de 7.000 personas ya han firmado una petición para que se haga justicia.

"Los animales no son juguetes, son seres vivos, sienten dolor, frío y miedo al igual que hace la gente", dice la petición. Una de las firmantes, Tatiana, dice: "Me gustaría que alguien cogiera a la dueña del perro, la llevara a un lugar abandonado y la dejara bajo un clima helado sola, sin móvil, comida ni agua. Que ella sintiera lo que sintió el perro".